IBM lance un outil pour chiffrer les données sur iPhone et Mac

Durant les derniers mois, l'actualité des appareils high-tech a tourné autour de la sécurité et de la protection de la vie privée des utilisateurs et de leurs données.



Véritable argument pour les constructeurs, ces derniers se doivent de faire de gros efforts sur ce point tant la crédibilité et la confiance des consommateurs vers les groupes ont chuté à cause de diverses affaires.



IBM, lui, semble vouloir se servir de cette mauvaise publicité pour nous aider à chiffrer nos données, notamment pour iPhone et Mac.

IBM publie du code permettant un meilleur chiffrement des données

Grâce à IBM, il est désormais plus facile et sécurisé de conserver des données chiffrées que vous utilisez, puisque ces derniers ont publié une boîte à outils permettant un chiffrement en FHE (fully homomorphic encryption).



Pour le moment, seuls les appareils iOS et macOS sont concernés, mais les créateurs promettent une arrivée prochaine sur Android et Linux. Ainsi, les hackers devraient avoir plus de mal à fouiller certains types d'informations sensibles, comme les données financières ou médicales.



Bien sûr, ce code s'adresse surtout aux développeurs qui pourront déchiffrer le contenu de manière sélective, de sorte qu'un utilisateur ne peut obtenir que les données qu'il est censé voir.



Le kit est maintenant disponible sur GitHub, mais IBM prévient que ce n'est pas "parfait, ni définitif".



