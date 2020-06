Beyond a Steel Sky arrive sur Apple Arcade (vidéo)

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

La suite de Beneath a Steel Sky est bientôt prête nous annoncent les développeurs de Revolution Software qui avait initialement lancé leur jeu d'aventure sur PC en 1994. Porté en 2009 sur iPhone, Beneath a Steel Sky qui fait partie de notre top des jeux iOS en point & click va recevoir une suite très attendue.



Regardez le trailer vidéo :

Beyond a Steel Sky

Beyond a Steel Sky n'aura pas été un jeu facile à sortir. Initialement prévu comme un objectif supplémentaire échoué lors de la campagne Kickstarter pour Broken Sword 5: The Serpent's Curse en 2012, il aura du attendre de longues années pour qu'il soit développé par Revolution qui avait été vraiment touché par l'enthousiasme des fans envers l'idée d'une suite à leur classique de 1994.



Pour marquer le coup, le studio a signé un accord avec Apple Arcade en mars de l'année dernière pour distribuer Beyond a Steel Sky exclusivement aux joueurs sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac.



Évidemment, Beyond a Steel Sky prend une forme très différente de celle de son prédécesseur de 1994. Les visuels sont tous réalisés en 3D avec un style bande dessinée rappelant les jeux Borderlands, mais en plus abouti. Cependant, le ton qui oscille entre comique et sérieux et toute l'ambiance dystopique du jeu sont sans aucun doute dans la même veine que Beneath a Steel Sky, et ce sera certainement un voyage pour revisiter Union City plus de deux des décennies après le jeu original.



Du côté de la jouabilité, on passera ainsi du point & click à un jeu d'aventure plus dynamique et plus varié. Reste désormais à attendre une date de sortie et à s'abonner à Apple Arcade pour en profiter. Le jeu ne sortira pas sur Android, mais probablement sur PC car l'exclusivité d'Apple concerne seulement le mobile.



En attendant, il reste le premier volet à découvrir :

Télécharger Beneath a Steel Sky: Remastered à 3,49 €