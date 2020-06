Bose travaillerait sur une version gaming du QuietComfort 35 II

Corentin Ruffin

On ne présente plus Bose, tant la réputation de la firme américaine est énorme dans le monde grâce à ses produits audio de haute-qualité.



Seulement, ces derniers s'apprêteraient à franchir une nouvelle étape : mettre un pied dans le monde du gaming. En effet, selon les dernières rumeurs, une équipe serait actuellement en train de travailler sur une version gaming du célèbre QuietComfort 35 II.

Un casque Bose pour le gaming

Sorti en 2017, le QuietComfort 35 II est rapidement devenu un incontournable sur le marché des casques audio, et continu à afficher de belles ventes.



Outre la suppression du bruit de point, sa qualité impressionnante et la compatibilité avec les assistants vocaux, le QC II est de plus en plus abordable.



Un tel succès que ses créateurs auraient décidé de le décliner dans une version gaming, pour enfin entrer dans le marché. Si ce n'est pas officiel, c'est 9to5Google qui rapporte qu'un QC35 II Gaming Headset serait en préparation.



Portant le nom de code Tibbers, en hommage à League of Legends, celui-ci devrait embarquer un micro amovible et laisser le choix entre le Bluetooth et un système filaire.



On a hâte de voir ce que pourrait donner un tel casque, à condition qu'il soit officiel...



