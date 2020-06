Tesla Semi : Le camion électrique entre en production

Yes

Lors de la présentation officielle le 16 novembre 2017 , Tesla avait surpris tout le monde avec son entrée sur le marché des poids lourds. La firme avait dévoilé un camion entièrement électrique au design futuriste qui est capable de tenir 805 kilomètres avec une charge complète. Une révolution ! De plus, pour optimiser le temps des chauffeurs routiers sur la route, Tesla avait déclaré qu'en 30 minutes de charge, il était possible d'obtenir jusqu'à 80% de la charge totale. Si depuis cette annonce les choses n'avaient pas bougé sur l'entrée en production, le processus aurait bien avancé puisque désormais les Tesla Semi sont déjà dans les usines pour une commercialisation prochaine.

Le Tesla Semi est un camion très attendu par de nombreuses entreprises qui veulent économiser les frais de carburants et donc optimiser les bénéfices. D'après Business Insider , l'entreprise aurait officiellement fait entrer les premiers Tesla Semi en production. Les déclarations du média ont été confirmées par Elon Musk lui-même sur son réseau social préféré, Twitter.

