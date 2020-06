Twitter : Les demandes de certification de compte vont revenir

Sur Twitter vous pouvez facilement reconnaitre un compte officiel d'une personnalité, d'une entreprise... Grâce à son badge de certification ! Pour effectuer une demande afin de certifier son compte, il fallait envoyer une réclamation via un formulaire dédié. Malheureusement, il y a quelques années le réseau social avait retiré ce formulaire en raison d'une forte demande et des abus des utilisateurs.

Le retour des demandes de certification

Jane Manchun Wong est une experte de la recherche dans les codes des applications iOS et Android pour découvrir les futures nouveautés. Quand elle s'est mise à rechercher les futures nouveautés dans l'application Twitter, elle y a vu... Le retour des demandes de certifications ! Elle explique que le réseau social va réintégrer cette fonctionnalité dans les paramètres de l'application.



Twitter aurait donc décidé de proposer à nouveau ce formulaire de réclamation, mais sous un autre jour. En effet les explications seront plus claires et dissuasives pour éviter les demandes abusives.

N'oublions pas que seuls les comptes d'utilisateurs connus peuvent être certifiés.

Le système de certification de Twitter avait fait polémique en 2017. Le réseau social avait certifié le compte de Jason Kessler qui est l'organisateur du rassemblement des suprémacistes blancs à Charlottesville aux États-Unis. Twitter s'était alors défendu que la certification était attribuée aux comptes ayant un "intérêt public".



Une explication qui n'était pas passée auprès des américains.

Suite au scandale et à la mauvaise image que cela avait provoquée, Twitter prit alors la décision de retirer son formulaire de demande de certification et de revoir les attributions des badges de certification.

Dans la nouvelle procédure pour certifier son compte Twitter, vous devrez remplir quelques critères. Nous n'avons malheureusement pas de date pour le retour de ce formulaire (tant attendu) par certaines personnes !

