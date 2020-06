Le film Artemis Fowl est de sortie sur Disney+

Comme prévu, le film Artemis Fowl ne sort pas en salles de cinéma mais directement et exclusivement sur le service de streaming Disney+. L'occasion de (re)découvrir la plateforme qui gagne chaque semaine de nouveaux contenus. Et celui-là est déjà comparé à Harry Potter.

En avril dernier, la firme américaine avait averti ses fans que la prochaine production "Artemis Fowl" avec Colin Farrell ne sortirait pas au cinéma comme prévu, mais en exclusivité sur la nouvelle plateforme de streaming Disney+. La film qui devait sortir en août 2019 aura donc pris son temps et est disponible depuis ce matin dans tous les pays où Disney Plus est sorti.



Si vous ne connaissez pas encore Artemis Fowl, il s'agit d'une série de romans écrite par Eoin Colfer vend à 25 millions d'exemplaires et dont le premier volume vient donc d'être adapté au cinéma. Les critiques le comparent déjà à Harry Potter dans l'esprit, mais avec un univers bien plus moderne. De son côté, Eoin explique s'être inspiré de James Bond.

Voici le synopsis de Artemis Fowl :

Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune et richissime Artemis Fowl – 12 ans et déjà doté d’une intelligence hors du commun – s’apprête à livrer un éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et qui pourraient bien être à l’origine de la disparition de son père 2 ans plus tôt. Pour mener sa lutte à bien, il devra faire appel à toute sa force et à son ingéniosité diabolique, quitte à prendre en otage le capitaine Holly Short - une elfe réputée pour sa bravoure - et l’échanger contre une rançon en or. Pour le nain gaffeur et kleptomane Mulch Diggums – qui va tout tenter pour venir en aide à Holly – et la commandante Root, chef du F.A.R.F.A.DET (Forces Armées de Régulation et Fées Aériennes de DETection, le département de reconnaissance de la police des fées), la partie s’annonce plus que serrée...