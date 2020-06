La division jeux de Warner Bros à vendre, Apple intéressée ?

L’information est toute fraîche, Warner Bros, détenue par AT&T, envisage de vendre sa division de jeux. Serait-ce une occasion parfaite pour Apple de rendre son jeune service de jeu Apple Arcade plus attrayant avec de grands titres comme Mortal Kombat, Lego, Harry Potter et autre Batman Arkham ?

Apple intéressée pour racheter la division jeux vidéo de Warner Bros ?

Apple Arcade propose plus de 110 jeux actuellement, dont beaucoup sont exclusifs à la plate-forme, contre un abonnement à 4,99€ / mois. Alors qu'Apple ne donne aucun chiffre sur le nombre d'abonnés au service lors des résultats trimestriels, certains analystes pensent que le service pourrait fédérer environ 12 millions d'utilisateurs payants d'ici la fin de cette année.



Une première année encourageante donc, mais encore trop juste avec environ 60 millions de dollars de revenus annuels qui ne pèsent pas lourd par rapport aux 13 milliards de dollars d'Apple pour la partie services sur T2 2020. Et 12 millions d'utilisateurs ne représentent qu'une petite fraction des 1,5 milliard d’appareils actifs.

CNBC rapporte aujourd'hui que la division des jeux Warner Bros est en vente et pourrait coûter environ 4 milliards de dollars. Les grands studio du jeu comme Activision Blizzard et Electronic Arts sont intéressées, mais cela pourrait-il intéresser Apple ?



Les jeux Warner Bros incluent des titres emblématiques sur console et PC comme Mortal Kombat, LEGO et Batman. Du côté mobile et notamment sur iPhone, il y a des jeux très populaires comme Heads Up, DC Universe, Harry Potter Wizard’s Unite, Golf Clash, Game of Thrones, et plus encore qu’on a déjà vu sur le blog.



Une telle acquisition pourrait certainement booster Apple Arcade et attirer de nouveaux utilisateurs, surtout si Apple les retire du Play Store d’Android.



Aimeriez-vous voir de plus gros titres arriver sur Apple Arcade ? Donnez-nous votre avis !

