Fontcase : une app gratuite pour installer des polices sur iOS

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

L’application Fontcase vient concurrencer Adobe Fonts pour la prise en charge officielle des polices qui est arrivée sur iPhone et iPad avec iOS 13 / iPadOS 13. Il s’agit d’une application gratuite et open-source.



En effet, alors qu’il n’existe que très peu d’options, la meilleure est celle de Adobe. Mais cette dernière nécessite un abonnement mensuel via Creative Cloud.

Fontcase : le nouveau xFonts

Comme vous le savez peut-être, l'utilisation de polices personnalisées dans iOS ou iPadOS requiert l’utilisation d’une application. On peut donc citer l'option la plus fiable avec Creative Cloud d'Adobe ou encore Font Diner, elle aussi payante pour avoir plus de polices.



Les autres options pour installer des polices personnalisées exigent d’installer des profils de configuration tiers, mais il y a des risques inhérents à la confidentialité et à la sécurité.



C’est là que Fontcase, anciennement xFonts depuis 2017, entre en jeu.



Il s'agit d'une excellente application open source qui permet aux utilisateurs de télécharger et d'installer des polices personnalisées sur iPhone et iPad gratuitement. Il utilise un profil de configuration pour offrir le plus de flexibilité et de fonctionnalités, mais comme il est open source (le code est disponible sur GitHub), les utilisateurs peuvent vérifier par eux-mêmes les potentiels problèmes de confidentialité.



L'installation de polices personnalisées est super facile avec Fontcase, une fois que vous avez placé les polices voulues dans iCloud Drive ou Dropbox, il vous suffit d'importer les polices dans Fontcase, de télécharger et d'installer un profil de configuration, et elles seront disponibles sur iOS / iPadOS. Vous le retrouverez alors dans Pages, Word, et autres apps d’édition de texte par exemple.



Vous pouvez voir vos polices installées avec succès en vous rendant dans Reglages > Général > Polices.



Qui a besoin d’installer des polices supplémentaires sur son iPhone ou iPad ?

Télécharger l'app gratuite Fontcase