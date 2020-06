L’app Apple Developer passe au Mac avant la WWDC du 22 juin à 19h

Hier à 21:00

Medhi Naitmazi

1

L’ancienne app WWDC, rebaptisée l’an passé Apple Developer, vient de passer en version 8.2. Outre quelques ajouts sur iPhone et iPad, l’app du constructeur apporte surtout pour la première fois une version Mac grâce à Catalyst. Il s’agit de l’outil inclus dans XCode qui permet de facilement porter une app iPad vers le Mac.



Apple Developer enfin sur Mac

Voilà qui tombe à pic : l’app Apple Developper pour iPhone, iPad et Apple TV, accueille donc une version Mac pour la première fois à une semaine de la WWDC 2020. Une façon de plus pour les développeurs de suivre la conférence d’ouverture et les sessions qui suivront pendant une semaine.

La nouvelle version 8.2 est aussi l’occasion de revoir l’onglet « Discover » qui permet de suivre plus facilement les actualités, les vidéos et d’autres contenus. Au rayon des nouveautés, on trouve également une option pour mettre des articles en favori, comme ce qui était possible pour les vidéos et les sessions.

Mais on retiendra surtout le portage de l’app via Catalyst, le projet d’Apple pour rapprocher les écosystèmes depuis iOS 13.

La conférence démarre le 22 juin à 19h

Serez-vous avec nous lundi prochain à 19h ? Apple a envoyé les cartons d’invitation à la presse et nous avons déjà commencé le direct commenté en français sur notre page keynote.



En attendant, retrouvez toutes les nouveautés attendues avec notamment iOS 14, watchOS 7, MacOS 10.16, les Mac et les iPad.

Télécharger l'app gratuite Apple Developer