T1 2020 : l'iPhone s'empare de la moitié de l'Europe de l'Ouest

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Qu'il est difficile de prédire l'année 2020 des iPhone... Entre déceptions autour du matériel, des nouveautés et l'arrivée surprise du coronavirus, les pronostics se retrouvent totalement biaisés.



Pourtant, la Pomme semble tout de même bien partie puisque durant le premier trimestre 2020, elle s'est emparée de la moitié du marché de l'Europe de l'Ouest.



L'iPhone partage la vedette avec son plus grand rival, Samsung, totalisant plus de 80% des revenus à eux deux...

L'iPhone est en forme en Europe de l'Ouest

Le cabinet Strategy Analytics vient de publier son verdict concernant les revenus du premier trimestre 2020 en Europe de l'Ouest : Apple fait fort, Samsung aussi, les deux cumulent plus de 80% des revenus.



Petit avantage du côté de l'iPhone, qui se paye le luxe de prendre 49% du gâteau tandis que les Galaxy affichent un très beau 32%. Malgré un marché toujours plus compétitif, la Pomme maintient sa position forte et continue d'attirer les clients, malgré les critiques autour de l'iPhone 11.



Sur la troisième marche du podium, on retrouve Huawei avec seulement 7% des revenus : une baisse qui s'explique par les problèmes et restrictions autour des services de Google.



On retrouve ensuite Xiaomi et OnePlus, qui affichent 2% des parts du marché chacun.

Dans un marché de produits de base, les deux principaux éléments sont le marketing et le prix. Ces marques n’ont pas l’envergure nécessaire pour être concurrentielles sur les prix (pendant longtemps) et leur coût de commercialisation par unité nécessaire pour faire ne serait-ce qu’une vague dans le bassin des smartphones est énorme.



Source