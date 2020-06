WWDC 20 : les nouveautés Apple attendues lors du keynote

Il y a 7 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

2

Nous sommes à J-7 de la tant attendue conférence développeurs 2020, la fameuse WWDC. Il s'agit du premier keynote Apple de l'année, après des mois de confinement et quelques sorties par le biais de communiqué de presse.



Près de 9 mois après la dernière apparition de Tim Cook sur scène, Apple devrait avoir un agenda fourni. Outre les nouvelles versions des différents firmwares comme iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 et MacOS 10.16, la firme à l'iPhone est censé présenter un premier Macbook sous processeur ARM, un nouvel iMac 2020, des iPad Air 4 et iPad mini 6 et probablement des accessoires comme les AirTags ou une Apple TV 4K 2020.



Faisons un tour rapide des nouveautés attendues.

iOS 14 / iPadOS 14

Certainement ce qui nous occupera le plus longtemps lundi prochain en direct sur iSoft : iOS 14 et sa déclinaison pour tablettes, iPadOS 14. Attendu pour être plus robuste, iOS 14 va devoir faire mieux qu'iOS 13 qui avait été entaché de nombreux bugs à sa sortie. Mais Apple n'a pas oublié les nouveautés puisque nous avons déjà découvert quelques fonctions à venir grâce à une fuite en mars dernier. Pour rappel, on aura (au moins) les nouveautés suivantes :

Des widgets sur le springboard (sous forme de complications ?)

Des filtres pour afficher les applications (liste)

iMessage pourrait gérer les mentions et les suppressions

Choix des apps par défaut

Appels en mode bannière

Une nouvelle app AR

Une ergonomie revue de la gestion des wallpapers

La possibilité d'essayer des apps sans les télécharger

Une traduction automatique dans Safari

Une nouvelle app météo suite au rachat de Dark Sky Weather

Xcode sur iOS / iPadOS

iCloud Keychain plus puissant

OCR avec Apple Pencil

....

watchOS 7

Du côté de watchOS 7, Apple prévoit aussi plusieurs nouveautés. Même si certaines seront réservées à l'Apple Watch 6 dont le constructeur ne parlera pas en juin, il y aura du nouveau pour tout le monde. Voici ce qui nous attend :

Un mode enfant conçu pour permettre aux parents de gérer plus facilement les montres Apple utilisées par les enfants

Un nouveau cadran, notamment une nouvelle version de l'infographie pro

Support des dossiers partagés pour trouver des images à mettre en fond d'écran

Des anneaux d'activité spécifique aux enfants

Détection de la quantité d'oxygène dans le sang

Suivi du sommeil (certainement réservée à l'Apple Watch 6)

CarKey : l'ouverture de la voiture avec la montre

MacOS 10.16

Si le nom n'a pas encore fuite, la prochaine mouture majeure de macOS sera numérotée 10.16. Avec elle, Apple a prévu de nombreuses évolutions mais rien de bien concret nous est parvenu. Mise à part la transition vers les puces ARM, on ne voit pas sur quoi ont travaillé les ingénieurs d'Apple.

Nouveaux Mac et puces ARM

Justement du côté des Mac, la firme à la pomme devrait en profiter pour lancer un tout nouvel iMac avec un design plus fin, une puce T2 maison qui gère les périphériques et la sécurité et de nouveaux CPU / GPU.



Mais la grosse nouveauté du keynote devrait être le Macbook 12 pouces sous processeurs ARM. Un changement de cap historique qui arrive 15 ans après le passage de Motorola au PowerPC d'IBM. Ce changement apportera plusieurs avantages à Apple :

Une maitrise totale de la chaine de production

Un coût plus bas

Des performances en hausse en passant à des puces gravées plus finement (7 voire 5nm contre 14 actuellement avec Intel)

Une convergence de l'écosystème avec des apps développées pour iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et macOS plus facilement

Nouveaux iPad milieu de gamme

Du côté des tablettes, l'iPad Air et l'iPad Mini commencent à dater depuis leur sortie en mars 2019. Outre le changement de processeur (puce A12 à puce A13), Apple aurait prévu de faire évoluer son iPad Air 4 vers l'iPad Pro avec un port USB-C, un nouveau design et un Magic Keyboard. De quoi le différencier bien plus que l'iPad de base à 389€ et justifier l'écart de prix.



Quant à l'iPad Mini 6, il pourrait profiter des mêmes nouveautés, mais les rumeurs sont plus timides à son sujet.

Nouvelle Apple TV 4K 2020

Autre nouveauté potentielle, l'Apple TV 4K. Sortie en 2017, la box d'Apple fête ses trois ans cette année, le moment de la faire évoluer en passant de la puce A10X à la puce A12X (comme l'iPad Pro 2020). De quoi faire tourner les derniers jeux Apple Arcade mais aussi améliorer l'expérience au quotidien.



Parmi les nouveautés prévues, on a noté un doublement de la capacité de stockage avec 128 Go minimum ainsi qu'un mode enfant, comme sur l'Apple Watch pour un meilleur contrôle parental.

Les accessoires AirTags

Enfin, Tim Cook pourrait enfin lancer ses traqueurs d'objets AirTags. Aperçus à plusieurs reprises, ce sont de petits accessoires à accrocher sur son sac, son porte-monnaie ou autre et que l'on peut suivre avec l'app Localiser. Affublé d'une petite pile, chaque AirTag émet un signal Bluetooth pour être repérable, à la manière de la société Tile. On parle d'ailleurs d'une expérience en réalité augmentée pour retrouver ses biens.

Comment suivre le keynote Apple ?

Comme d'habitude, le flux vidéo sera disponible sur Apple.com, mais aussi sur YouTube probablement. Si vous voulez le suivre en français, et à votre rythme, le mieux sera de nous rejoindre sur la page spéciale keynote Apple que l'on fait vivre à chaque conférence.

Conclusion

Voilà donc à peu près les nouveautés que nous présenteront les dirigeants d'Apple lundi prochain, bien évidemment avec plus détails et plus de contenus, et pourquoi pas avec de grosses surprises pour un keynote unique qui se tiendra pour la première fois entièrement en ligne.



PS : il se murmure que le keynote d'ouverture sera pré-enregistré par Tim Cook, Craig Federeghi et compagnie...