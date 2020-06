Le MacBook Air 2020 en promo !

Il y a 5 heures

Alban Martin

5

Le tout dernier Apple MacBook Air 2020 vient de voir son prix baisser, quelques mois après sa sortie. Dévoilé en mars dernier, l'ultra-portable du constructeur californien s'offre une petite réduction sur Amazon avec un prix affiché à 1139 euros au lieu de 1 199 euros.

Apple ne s'est pas contenté de mettre à niveau les processeurs du MacBook Air en 2020, mais a véritablement fait évoluer sa machine d'entrée de gamme en doublant le stockage et en passant au clavier Magic que l’on retrouve sur le MacBook Pro 16 pouces.

Une offre intéressante sur le MacBook Air 2020 d'Apple

Le MacBook Air 2020 est donc une belle amélioration du modèle antérieur, celui de 2018. Cette année, Apple a abandonné son clavier papillon pour revenir au mécanisme à ciseaux (un Magic Keyboard) comme c'est déjà le cas sur le récent MacBook Pro 16 pouces.



Parmi les autres nouveautés, on trouve le Touch ID, trois microphones pour améliorer les appels, des hauts-parleurs plus puissants, un trackpad nouvelle génération plus grand, un disque SSD plus rapide et à la capacité doublée d'office (256 Go), ainsi que les puces Intel de 10è génération. Avec cela, le MacBook Air peut gérer un écran externe jusqu'à 6K de définition mais aussi assurer une puissance de calcul suffisante au quotidien dans la plupart des cas.



Cette version est ainsi propulsée par un processeur Intel Core i3 cadencé à 1,1 GHz et capable de monter (Turbo Boost) jusqu’à 3,2 GHz. Allié aux 8 Go de RAM et aux GPU Iris Plus Graphics, le processeur offre un gain de performances estimé à 80 % par rapport à l’ancienne génération.



Si vous cherchiez un très bon ordinateur portable, foncez sur le MacBook Air 2020 chez Amazon.



Notre avis sur "MacBook Air 2020" ( Apple )