Pokémon GO Fest 2020 : toutes les informations sur l'événement virtuel

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

Le mois dernier, nous apprenions que les développeurs de Niantic maintenant la Pokémon GO Fest, évènement annuel permettant aux dresseurs du monde entier de se retrouver dans une ou plusieurs villes.



Avec le confinement, on peut dire que ce n'était pas gagné, puisque les regroupements de centaines et de milliers de personnes sont interdits afin de contre la pandémie.



La belle nouvelle, c'est que malgré tout, les joueurs de Pokémon GO (v1.143.1, 346 Mo, iOS 9.0) auront le droit à cette petite fête, bien que celle-ci prenne une forme virtuelle.



Le studio vient de dévoiler l'agenda de la Pokémon GO Fest 2020 :

Pokémon GO Fest 2020 : Niantic publie l'agenda

Les Dresseurs pourront bientôt profiter des éléments suivants.

Pokémon GO Fest 2020 Jour 1 : Le samedi 25 juillet, de 10h00 à 20h00 heures locales, les Dresseurs profiteront de ce qui suit. Les Dresseurs peuvent accéder à une Étude spéciale disponible uniquement le Jour 1. Cinq habitats alternants, sur le thème du feu, de l'eau, des plantes, des combats et de l'amitié, présenteront des Pokémon spéciaux qui correspondent au thème de l'habitat. Ces habitats alterneront toutes les heures. Ainsi, chaque habitat apparaître deux fois au cours du Jour 1. Les Dresseurs pourront travailler ensemble dans l'Arène du Défi Global ! Cette fonctionnalité exclusive au GO Fest sera disponible uniquement aux détenteurs de billet. Dans l'Arène du Défi Global, les Dresseurs auront la chance de s'associer pour relever un défi collaboratif toutes les heures. Les Dresseurs finissant un défi gagneront un bonus pour le reste de l'heure. Vous pouvez jeter un œil à l'écran de l'Arène du Défi Global pour suivre la progression mondiale ! Les Dresseurs pourront rencontrer plus de 75 espèces de Pokémon dans la nature, dans les raids et en effectuant des tâches de l'Étude spéciale.



Pokémon GO Fest 2020 Jour 2 : Le dimanche 26 juillet, de 10h00 à 20h00 heures locales, les Dresseurs vivront...quelque chose de très différent ! Nous voulons que le Jour 2 soit une surprise, les détenteurs de billet en sauront donc plus le jour même. Il y aura également une autre Étude spéciale pour les Dresseurs.

