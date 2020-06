The Lord of the Rings: Rise to War arrive sur iOS

Alors que la trilogie est actuellement diffusée à la télévision, voilà que The Lord of the Rings (Le Seigneur des Anneaux) refait parler de lui...



En effet, la sublime saga de Tolkien va à nouveau avoir le droit à un jeu vidéo à destination de nos mobiles ! The Lord of the Rings: Rise to War proposera une "interprétation visuellement époustouflante et complètement fidèle" à l'univers fantastique de l'écrivain.

The Lord of the Rings: Rise to War, le petit nouveau de NetEase et Warner Bros

Les dernières rumeurs évoquent les difficultés de la section jeux vidéo de Warner Bros, soufflant même que la division chercherait un repreneur. Cependant, ces derniers continuent leur travail sur des titres phares, comme c'est le cas pour le futur jeu mobile The Lord of the Rings: Rise to War.



Développé en partenariat avec le studio NetEase, on parle d'un jeu de stratégie qui respectera l'univers construit par Tolkien. On y retrouvera des personnages et des lieux bien connus de la trilogie originale.



Il s'agit là du second partenariat entre les deux groupes, le premier étant pour Harry Potter: Magic Awakened actuellement en bêta en Chine.

Chinese game developer NetEase and Warner Bros. Interactive Entertainment have announced a strategic partnership for the development of The Lord of the Rings: Rise to War, a new officially licensed mobile strategy game based on the iconic trilogy of books by J.R.R. Tolkien. pic.twitter.com/7i4Y3rK1yB — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 15, 2020





On a déjà hâte d'avoir plus d'informations !