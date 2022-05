EA annonce le jeu mobile The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth

Alban Martin

EA vient d'annoncer qu'elle travaille sur un nouveau jeu mobile dans l'univers du Seigneur des Anneaux, le célèbre livre de Tolkien. Ce jeu est réalisé en partenariat avec The Saul Zaentz Company et Middle-earth Enterprises. Le futur titre d'EA est un RPG à collectionner gratuit intitulé The Lord of the Rings : Heroes of Middle-earth, qui vise à faire découvrir l'univers aux anciens et aux nouveaux fans.

Le Seigneur des Anneaux à la sauce Electronic Arts

En tant qu'expérience sociale et compétitive, The Lord of the Rings : Heroes of Middle-earth promet des graphismes haute-fidélité, des animations de type cinématiques et des batailles au tour par tour. Les héros seront bien évidemment des personnages du Hobbit et du Seigneur des Anneaux.

Pour l'instant, il n'y a pas de détails sur le gameplay de The Lord of the Rings : Heroes of Middle-earth, mais une bêta est prévue dans certaines régions cet été. Malachi Boyle, vice-président de Mobile RPG pour Electronic Arts, a déclaré :

Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de nous associer à The Saul Zaentz Company et Middle-earth Enterprises pour la prochaine génération de jeux de rôle mobiles. L'équipe est remplie de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et chaque jour, ils mettent en commun leur formidable passion et leurs talents pour offrir une expérience authentique aux joueurs. La combinaison de graphismes haute-fidélité, d'animations cinématiques et d'art stylisé plonge les joueurs dans la fantaisie de la Terre du Milieu où ils affronteront leurs personnages préférés.

Fredrica Drotos, Chief Brand & Licensing Officer pour SZC's Middle-earth Enterprises, a abondé :

Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec EA, cette fois pour offrir à ses fans un jeu mobile uniquement inspiré de la Terre du Milieu telle que décrite dans les œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien. C'est un honneur de travailler avec la talentueuse équipe de Capital Games dont la connaissance et l'amour du lore sont palpables partout.

Chaque jeu "Le Seigneur des Anneaux" est un évènement en soi, il faudra donc surveiller Lord of the Rings : Heroes of Middle-earth qui arrivera à point nommé pour accompagner la sortie de la nouvelle série sur Amazon Prime Video. On reste cependant sceptique sur le genre choisi, d'autant qu'il nécessitera une connexion Internet pour jouer et qu'il comprendra des achats intégré. L'objectif d'EA est de développer sa propre activité mobile après plusieurs rachats de sociétés spécialisées.