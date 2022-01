RPG Dice: Heroes of Whitestone est disponible sur mobile !

RPG Dice: Heroes of Whitestone vous embarque dans un jeu de rôle stratégique sur plateau où vous avez le devoir d'invoquer des héros pour sauver un monde en péril. À coup de dès et de tactique, embarquez pour un voyage magique grâce au studio Wimo Games.

RPG Dice: Heroes of Whitestone est plein de bonnes idées sur iOS et Android

Les habitants de Whitestone sont attaqués ! Faites preuve de stratégie pour mener les héros au combat contre des orcs, des elfes et des gobelins !

Après 500 ans de paix, Whitestone est attaqué et a besoin de vous. Un prétexte peu original mais qui a le mérite de poser le décor d'un titre free-to-play aussi beau qu'intéressant. Pour vous défendre, outre la création d'une équipe de légende, il vous faudra faire progresser vos différents héros afin d'espérer relever des défis de plus en plus corsés. Chacun devrait améliorer ses caractéristiques comme la vitesse, la résistance, l'attaque ou encore ses chances de coup critique. Associez les paladins, sorciers et autres gredins pour anéantir tous les ennemis qui s'offrent à vous. On parle ainsi d'orcs, d'elfes et de gobelins maléfiques.



Outre des quêtes permettant d'avoir des récompenses diverses et faire la connaissance de boss pas toujours très affables, RPG Dice se distingue surtout par son plateau case par case et son système de dès qui ajoute un grain de folie avec un côté aléatoire évident. Les dés renforcent les attaques de vos héros, si vous avez de la chance.



L'ensemble est joli, très joli même et le modèle économique gratuit avec achats intégrés n'est pas pénalisant, en tout cas pas après deux heures de jeu. Nous mettrons à jour l'article si cela change dans les prochaines parties. Consultez la vidéo trailer pour vous faire une idée encore plus précise :

Caractéristiques de RPG Dice :

RPG sur plateau : lancez les dés pour faire avancer l'histoire

Combattez dans un monde fantastique avec une vision unique du RPG grâce à ce jeu de combat sur plateau !

La stratégie (mâtinée d'un peu de chance) vous aidera à écraser vos ennemis !

Lancez les dés, progressez et écrivez le destin de Whitestone

Obtenez des dés de combat, créez des attaques et préparez-vous au lancer parfait

Améliorez vos héros en terminant des quêtes d'histoire

Quêtes et campagnes : explorez ce jeu d'aventure à l'histoire palpitante !

À vous de jouer maintenant, sur l'App Store pour iOS, ou sur le Play Store pour Android. Ce dernier est encore en précommande mais nul doute que l'éditeur ouvrira son jeu au téléchargement dans les prochaines heures.



PS : le titre est traduit entièrement en français pour ceux qui ont du mal avec l'anglais.

Télécharger le jeu gratuit RPG Dice: Heroes of Whitestone