WhatsApp : Au Brésil il est possible de transférer de l'argent par message

Facebook semble intéressé par le concept Apple Pay Cash qui consiste à transférer de l'argent à d'autres personnes via une conversation écrite. Pour la première fois de son histoire, WhatsApp propose à ses utilisateurs brésiliens de transférer de l'argent à un autre utilisateur via l'application ! Cette nouveauté est à la fois disponible pour les professionnels comme pour les particuliers.

Toujours en quête de nouvelles idées, WhatsApp s'intéresse désormais au transfert d'argent via discussion. Les utilisateurs brésiliens peuvent dès maintenant rembourser un proche ou payer une commande via leur application de messagerie instantanée préférée.

Dans un billet de blog, l'équipe WhatsApp explique :

Ce que propose WhatsApp c'est l'expérience "Facebook Pay", un système déjà proposé dans certains pays sur Facebook ou encore Messenger.

Les personnes qui auront enregistré leurs informations bancaires dans l'application Facebook n'auront donc pas besoin de le faire sur WhatsApp, comme c'est le même groupe tout communique ensemble !

WhatsApp n'a pas oublié non plus de sécuriser les transactions. Dans son communiqué, l'application de messagerie explique :

Nous avons conçu les paiements autour de la sécurité et dans cette optique, un code PIN à six chiffres ou une empreinte digitale sera nécessaire pour éviter les transactions non autorisées. Pour commencer, nous allons prendre en charge les cartes bancaires émises par Banco do Brasil, Nubank et Sicredi sur les réseaux Visa et Mastercard. Nous travaillons également avec Cielo, le processeur de paiements leader au Brésil. Nous avons développé un modèle ouvert pour attirer davantage de partenaires à l’avenir.