Etsy : l'app iOS propose de tester ses achats en AR

Il y a 3 heures

Alban Martin

Etsy v5.52 saute dans le train de la réalité augmentée ! Le marketplace populaire des produits créatifs et personnalisés Etsy offre en effet la possibilité de visualiser des peintures, des photographies et autres oeuvres d'art murales chez vous avant d'acheter. Mais la firme ne précise pas si elle utilise ARKit d'Apple.

Etsy passe à la réalité augmentée

Comme Ikea l'an dernier qui proposait de placer les meubles chez vous avant de passer à la caisse, Etsy vous offre un aperçu des oeuvres que vous comptez acquérir. Etsy a détaillé la mise à jour sur son blog, tout en indiquant que la prise en charge limitée de la réalité augmentée est disponible en version bêta pour l'instant. De même, la fonctionnalité se limite à tout ce qui s'accroche au mur pour commencer.



Ainsi, pour trouver l'estampe, la photo ou le portrait qui s'accorde parfaitement avec votre déco, la nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée permet de se rendre compte de la taille et du rendu dans divers emplacements avant d'ajouter un article à votre panier.



C'est une formidable manière d'enrichir l'expérience de ce marché créatif qui permet de dénicher des oeuvres, meubles et autres éléments décoratifs faits par des passionnés, des pièces la plupart du temps unique.



Cette nouveauté est disponible uniquement sur l'application Etsy pour iPhone. La version Android en profitera plus tard indique les responsables.

Voici comment utiliser la nouvelle fonctionnalité AR



Pour consulter un article en réalité augmentée, rendez-vous dans votre application Etsy puis :

Appuyez sur l'icône hexagonale située en haut et à droite de chaque article éligible.

Vous verrez ensuite une invitation à diriger l'appareil photo de votre téléphone vers l'endroit où vous aimeriez l'accrocher.

Une fois une surface plane détectée, vous pouvez placer et déplacer l'article où vous le souhaitez.

Vous pouvez également ajuster la taille de l'article, si l'option est proposée, puis l'ajouter à votre panier et l'acheter avec Apple Pay.

