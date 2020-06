Pokemon Cafe Mix : un nouveau jeu de casse-tête à venir sur iOS

Outre Pokemon Smile, nouvelle application à destination pour les enfants et qui a pour but de les aider à se brosser les dents, le livestream du jour de Pokemon Company a également révélé un jeu pour iOS et Android.



En effet, les développeurs ont travaillé sur une création mobile prenant la forme d'un casse-tête se déroulant en cuisine. Votre but ? Donner des friandises aux petits monstres !



Pokemon Cafe Mix : vous voilà à la tête d'un café spécialisé

Peut-être le saviez-vous déjà, mais The Pokemon Company a organisé une conférence en ligne sur YouTube durant laquelle la firme a évoqué les nouveautés à venir dans les prochaines semaines.



On note notamment l'arrivée d'un second opus Pokemon Snap pour Nintendo Switch, mais également la venue du jeu Pokemon Cafe Mix sur iOS et Android.



Dans ce dernier, vous prenez la tête d'un café spécialisé dans la distribution de délicieuses pâtisseries à destination des petits monstres. Pour les nourrir, il faudra relier différentes icônes Pokémon ensemble à la manière d'un match-3 nouvelle génération, qui fera appel à des pouvoirs spéciaux.



Le jeu devrait être disponible le mardi 23 juin sur l'App Store, le Play Store et sur le store Nintendo.