La Tesla Roadster SpaceX accélèrera de 0 à 100 en 1,1 seconde !

Pour mémoire, Elon Musk a expliqué que la voiture disposera d'une dizaine de ces fameux propulseurs. De quoi passer de 0 à 60 mph (0 à 96 km/h) en seulement 1,1 seconde. Un boost énorme mais très court qui ne sera actif que pendant 2 secondes maximum et uniquement en ligne droite. Incroyable mais la version standard du Roadster sera déjà capable de descendre sous les 2 secondes sur le même exercice. Le ticket d'entrée est estimé à plus de 150 000€... en 2022.

Dévoilé en janvier 2019 par le patron du constructeur californien, le pack optionnel baptisé "SpaceX" en référence au nom de son entreprise aérospatiale, se détaille un peu plus. Le nom choisi n'est pas un hasard puisque avec cette option, le Roadster se voit doté de petits propulseurs semblables à ceux d'une fusée permettant ainsi d'améliorer les performances de la sportive. Et, le Youtubeur Jason Fenske de Engineering Explained nous explique comment cela va fonctionner. Tout d'abord, il s'agira d'une version sans siège arrière. A la place, le constructeur va intégrer un réservoir de gaz COPV (Composite overwrapped pressure vessel) piloté par une pompe qui va se charger d'actionner les propulseurs pendant 2 secondes maximum. Le temps d'arracher le bitume... Découvrez la vidéo :

Le second Roadster de Tesla a beau avoir été repoussé à 2022, il fait toujours autant parler de lui. Encore une fois, il s'agit des performances pour la supercar électrique. Si nous savions que la firme de Elon Musk préparait un missile, nous ne savions pas que ce serait carrément une fusée. Oui, la Tesla Roadster va proposer un pack SpaceX.

