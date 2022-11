Une Tesla accélère et devient incontrôlable en Chine

On ne va pas se le cacher, Tesla a une avance considérable sur la conduite autonome par rapport à ses concurrents dans le secteur de l'automobile. Cependant, Tesla fait face à quelques scandales comme des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux où on peut voir des véhicules de la marque devenue incontrôlable... Ça a eu lieu en plein Paris il y a quelques mois avec un VTC et c'est maintenant arrivé en Chine avec une vidéo qui fait le buzz sur Twitter depuis hier après-midi !

Tesla annonce coopérer avec les autorités chinoises

Les faits se sont passés en Chine le 5 novembre dernier, dans la province méridionale du Guangdong. Alors qu'un chauffeur à bord d'une Tesla Model Y était sur le point de se garer au bord de la route avec l'assistance au stationnement, le véhicule refuse de se stopper et accélère subitement pour atteindre une vitesse très dangereuse sur une petite route de campagne.



Constatant rapidement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, le conducteur essaie tant bien que mal d'arrêter son véhicule en appuyant désespérément sur le frein, sans succès, la Tesla continue d'accélérer.



Jimu News qui relaie l'information explique que le propriétaire de la Tesla Model Y a essayé de limiter les dégâts le plus possible en contournant certaines motos, voitures, vélos... Ce qu'on a d'ailleurs pu observer à plusieurs reprises sur la vidéo. Toutefois, le conducteur n'a pas pu tout éviter, le véhicule devenu incontrôlable a percuté un motocycliste et une lycéenne qui sont décédés.

Face à la gravité de la situation, l'un des porte-parole de Tesla a très vite réagi dans le cadre d'une déclaration officielle. Il a affirmé que l'entreprise va pleinement coopérer avec les autorités chinoises pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi la voiture a soudainement accéléré et n'a pas freiné à temps.

La police est actuellement à la recherche d'une agence d'évaluation tierce pour identifier la vérité derrière cet accident et nous fournirons activement toute l'aide nécessaire.

Tesla a déclaré que les vidéos prouvaient que les feux de freinage du véhicule n'étaient pas allumés lorsque le véhicule roulait à grande vitesse et que ses données témoignaient des problèmes tels que l'absence d'action sur les freins tout au long du trajet du véhicule. Tesla a également annoncé que les données du véhicule montraient qu'il n'y avait aucune action pour actionner les freins.



Bien évidemment, la firme d'Elon Musk n'accuse pas la mauvaise volonté du conducteur qui aurait voulu "faire un carnage" dans cette petite ville de campagne, mais l'entreprise affirme qu'il faut tout de même rester vigilant.



Tesla a rappelé à Reuters qu'un tribunal avait ordonné à un propriétaire de voiture chinois de présenter des excuses publiques et de dédommager la société après avoir jugé que les commentaires qu'il avait faits aux médias sur les problèmes qu'il rencontrait avec ses freins étaient incompatibles avec les faits et avaient porté atteinte à la réputation de Tesla. Le tribunal a estimé que les remarques avaient porté préjudice à la notoriété de Tesla et avaient fait perdre au propriétaire son droit de posséder une Tesla.



L'enquête en cours permettra de savoir prochainement s'il y a eu une difficulté avec les freins de cette Tesla Model Y ou si le conducteur a volontairement accéléré pour écraser des passants et n'a pas freiné.