WWDC 2020 : Apple diffusera en direct sur YouTube

Il y a 7 heures

Julien Russo

Réagir

Pour la première fois de son histoire, la WWDC sera exclusivement numérique. Avec le Covid-19, Apple a préféré ne pas inviter les développeurs pour sa keynote d'ouverture. Pour toucher un maximum de monde, la firme de Cupertino diffusera son Event sur son site, sur une application dédiée, mais également sur YouTube !

La WWDC 2020 sur la chaine YouTube d'Apple

Même si cela appartient à son concurrent Google, la firme de Cupertino sait que YouTube est le moyen le plus populaire pour toucher le maximum de personnes. Avec une keynote 100% numérique, Apple a besoin d'une grande visibilité pour l'annonce des futures mises à jour logicielles et des nouvelles sorties matérielles.

Pour la seconde fois, Apple a utilisé le fonctionnement des rappels sur YouTube. Avant la diffusion d'un événement important, YouTube propose aux propriétaires des chaines de définir un rappel avec une date et une erreur.

Voici comment cela se présente :

Les utilisateurs déjà authentifiés sur YouTube peuvent appuyer sur le bouton "Rappel" pour recevoir une notification à l'approche de l'heure venue.

Apple a écrit dans la description :

En avant toute. Joignez-vous à nous pour l'événement spécial Apple le 22 juin à 10 heures PDT. Prévoyez un rappel et nous vous enverrons une mise à jour avant le spectacle.

Vous pourrez également retrouver la diffusion en direct de l'Apple Event du 22 juin sur apple.com, l'application et le site Apple Developer, via l'application Apple TV dédiée.

En Chine, Tencent, iQIYI, Bilibili et Youku proposeront également la diffusion en direct.

Quel programme pour la WWDC 2020 ?

Chaque année, la WWDC c'est avant tout des annonces logicielles. Pour cette édition 2020, nous devrions avoir la présentation d'iOS 14, de macOS 10.16 (dont nous ne connaissons pas encore le nom), de watchOS 7 et de tvOS 14.

Apple va ajouter de nouvelles fonctionnalités et probablement une meilleure stabilité accompagné de différentes optimisations.

Les rumeurs parlent également d'une nouveauté matérielle, puisque Apple devrait annoncer une toute nouvelle génération d'iMac, il s'agirait du plus gros renouvellement depuis 2012. La firme de Cupertino proposerait un Mac qui se rapprocherait plus du Pro Display XDR.

Il devrait également inclure de nouveaux GPU Navi de AMD et abandonner complètement les disques durs en rotation. Le coprocesseur T2 serait également de la partie, il sera présent pour rendre plus rapides les vitesses de lecture et d'écriture, la sécurité sera aussi améliorée.



En ce qui concerne les autres annonces matérielles, les spécialistes des fuites n'ont pas vraiment réussi à dénicher d'autres indiscrétions. On espère quand même en savoir plus sur les futures Apple Glasse (les lunettes de réalité augmentée connectée à l'iPhone). Après tout, rien ne nous empêche de rêver un peu...



Télécharger l'app gratuite Keynote