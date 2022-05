WWDC 2022 : Apple met en ligne le flux YouTube et une animation AR

⏰ Hier à 23:50

Medhi Naitmazi

Apple prépare activement la Worldwide Developers Conference (WWDC) qui doit débuter lundi 6 juin. Après plusieurs annonces pour les développeurs, la société vient de mettre en ligne le flux en direct sur YouTube, où les spectateurs pourront visionner le keynote d'ouverture prévu à 19h, heure de Paris. Dans le même temps, l'événement est également présenté sur le site Web dédié aux événements d'Apple. Comme pour de nombreux événements Apple, si vous visitez la page sur un iPhone ou un iPad, vous pouvez voir un easter egg interactif en réalité augmentée.

La WWDC en streaming

Outre la diffusion en continu de l'événement sur YouTube, Apple prévoit également de rendre la keynote de la WWDC 2022 disponible sur son site et l'application Apple TV.



La WWDC 2022 sera l'occasion de découvrir la première bêta d'iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 et watchOS 9, et il est possible que nous puissions voir du matériel, notamment un nouveau MacBook Air 2022.

Un easter egg en AR

Pour la WWDC 2022, Apple a créé un ensemble de cartes à collectionner que vous pouvez visualiser en réalité augmentée. Une fois placé sur une surface à l'aide de l'interface AR, vous pouvez toucher le paquet de cartes pour l'ouvrir et voir un ensemble de visages Memoji colorés. Vous pouvez ensuite jouer avec pour voir d'autres détails.



Il s'agit de l'une des expériences interactives de réalité augmentée les plus détaillées qu'Apple ait conçues pour l'un de ses événements, car beaucoup d'entre elles ne présentaient que des logos Apple créatifs.



Pour voir tout cela en réalité augmentée, ouvrez le site des événements et appuyez sur l'image avec les Memojis. À partir de là, vous pouvez scanner la zone qui vous entoure pour voir le jeu de cartes en action.

La 33e conférence annuelle WWDC doit débuter par une keynote lundi prochain, soyez présent sur iPhoneSoft pour tout suivre en direct et en français.