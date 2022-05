Apple ouvre les inscriptions à la loterie de la WWDC 2022

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Les développeurs peuvent désormais participer à une loterie pour assister à une soirée de visionnage de la WWDC 2022 à Apple Park, Apple acceptant enfin les inscriptions via son site dédié aux développeurs. Cela intervient une semaine après l’annonce de la présence de quelques personnes en physique le jour de la conférence annuelle d’Apple qui aura lieu début juin.

Un keynote presque comme avant pour certains chanceux

Cette année, Apple invite un petit nombre de développeurs sur le campus d'Apple Park pour assister au discours principal de la WWDC 2022 et à la conférence "Platforms State of the Union" le lundi 6 juin.

Nous organisons une expérience spéciale d'une journée à Apple Park le 6 juin pour donner le coup d'envoi de la WWDC22. Rassemblez d'autres membres de la communauté des développeurs pour visionner les vidéos du discours d'ouverture et du discours sur l'état de l'Union aux côtés d'ingénieurs et d'experts Apple, explorez le tout nouveau Developer Center et bien d'autres choses encore. Nous sommes impatients de nous retrouver en personne.

D’après les dires d’Apple, l'expérience durera la journée complète à l'Apple Park, et les développeurs seront également invités à explorer le nouveau Developer Center qu'Apple a construit. L'année dernière, la société dirigée par Tim Cook depuis maintenant dix ans a déclaré qu'elle construisait un centre dédié aux développeurs sur le campus d'Apple Park, mais jusqu’ici aucun détail n’avait véritablement été publié.



L'événement de l'Apple Park est gratuit, et tous les membres de l'Apple Developer Program et de l'Apple Developer Enterprise Program peuvent demander à y participer. Les invitations seront attribuées par le biais d'un processus de sélection aléatoire et ne pourront pas être transférées.



Si cela vous intéresse, les candidatures seront acceptées du lundi 9 mai à minuit (heure de Paris) au mercredi 11 mai à minuit (heure de Paris). Les développeurs seront informés si ils ont été tirés au sort au plus tard le vendredi 12 mai à 9h00, toujours heure française. Une première étape avant de découvrir iOS 16 et autre MacOS 13, mais aussi probablement les nouveaux Mac M2.