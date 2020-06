5G : Les iPhone 12 devraient intégrer le modem Qualcomm X60 et non le modèle inférieur

Hier à 20:26

Julien Russo

3

Pour intégrer la 5G dans sa future génération d'iPhone, Apple a sélectionné son fidèle partenaire Qualcomm. Depuis plusieurs mois, des rumeurs avaient affirmé que le modem 5G qui serait dans les nouveaux iPhone 2020 serait le Snapdragon X55, finalement Apple aurait choisi le modèle au-dessus, le Snapdragon X60. Quelles sont les différences ? Cela se joue principalement le débit descendant théorique !

Apple aura l'un des meilleurs modems 5G

Pour offrir la meilleure connexion cellulaire aux futurs possesseurs des iPhone 12, Apple a fait le choix de l'un des modems 5G les plus performants sur le marché. En effet, selon Digitimes, la firme californienne aurait choisi le Snapdragon X60 présenté en février 2020, il s'agit du modem qui répondrait le plus aux exigences d'Apple.

Les avantages du X60 auraient particulièrement attiré l'attention d'Apple selon le rapport. En effet, ce modem a un débit descendant théorique de 7,5 Gbit/s (d'après les tests effectués en laboratoire), de plus ce qui plait aussi c'est sa finesse de seulement 5 nanomètres. On sait à quel point c'est important pour Apple d'avoir des composants très fins, cela lui permet de poursuivre son bout de chemin pour proposer l'iPhone le plus léger et le plus fin possible.

Au-delà du débit et de la taille, le Snapdragon X60 est capable de fonctionner en deux modes :

Le Frequency Division Duplex : Il s'agit de deux bandes de fréquences, une qui est réservée pour la réception des données et l'autre pour l'émission

: Il s'agit de deux bandes de fréquences, une qui est réservée pour la réception des données et l'autre pour l'émission Le Time Division Duplex : Il s'occupe d'envoyer et recevoir les données sur la même fréquence (c'est ce mode qui est censé se démocratiser le plus dans nos smartphones 5G)

Le Snapdragon X60 c'est aussi une meilleure flexibilité pour l'opérateur, grâce à l'agrégation étendue et le partage dynamique du spectre, il est possible pour l'opérateur de déployer des vitesses de pointe nettement supérieures avec les ressources de spectre disponibles.

L'autre point fort c'est la prise en charge d'une économie d'énergie. Ce n'est pas le genre de modem 5G qui va tirer sur les performances de votre batterie (l'iPhone a déjà assez de l'écran OLED pour ça).

Globalement le Snapdragon X55 (celui que croyaient les rumeurs) était très similaire, mais son débit était légèrement plus bas. On parle de 7 Gbit/s en descendant et 3 Gbit/s en montant, il possédait aussi l'avantage d'une connectivité à faible consommation d'énergie.



Maintenant que le choix définitif a été fait, Foxconn va pouvoir commencer à assembler les iPhone 12 avec le Snapdragon X60. On imagine que les premières livraisons ont déjà commencé dans les usines !

Pour rappel, la production serait décalé à juillet au lieu de ce mois-ci.



Via