Et si iOS 14 s'appelait iPhoneOS 14 ?

Ce nom " iPhone OS " a déjà été utilisé dans le passé. Il s'agit du tout premier nom pour désigner le système d'exploitation des premières générations d'iPhone. Finalement, les années qui avaient suivi, Apple avait pris la décision de transformer "iPhone OS" en " iOS ". D'après la direction de la firme de Cupertino cela collait mieux ! Cependant, pour iOS 14 Apple pourrait bien revenir aux sources et suivre le modèle déjà appliqué pour l'iPad. En effet, l'OS de la tablette s'appelle " iPadOS " depuis la WWDC 2019.

Apple nous préparerait-il un gros changement dans la dénomination de son OS destiné à l'iPhone ? L'expert des fuites Jon Prosser a encore frappé sur Twitter en tweetant juste les deux mots "iPhone OS". Le sachant parfois joueur sur les mots et les sous-entendus, il pourrait clairement s'agir du nouveau nom que va utiliser Apple dès la prochaine grosse mise à jour de l'iPhone.

