Apple présente iOS 14 et iPadOS 14 : Les nouveautés

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

On l'attendait tous depuis 19h, Apple vient de présenter à l'instant les nouveautés qui seront disponibles sur iOS 14 et iPadOS 14. Découvrez dès maintenant les futures fonctionnalités que vous aurez dans votre iPhone et iPad dès la rentée (si vous ne craquez pas sur la bêta avant). Commençons avec iOS 14...

Les nouveautés d'iOS 14

Les Widgets

Ça y est !

Apple a sauté le pas, il est désormais possible d'inclure des widgets sur la page d'accueil d'iOS 14. Présenté sous forme de carré, vous pourrez (suivant l'application) choisir celle que vous souhaitez qui s'agrandisse pour vous apporter plus de détails.

Apple propose un écran "Add Widget" pour que vous gériez vous-même les widgets que vous voulez installer. Les développeurs devront bien sûr mettre à jour leur application pour que celle-ci soit compatible.

Une chose est sûre c'est que pour les apps par défaut d'Apple, tout est prêt.

App Library

Apple ajoute également l'App Library, il s'agit d'un système qui regroupe les applications selon leur catégories. Un peu comme les dossiers, mais cela reste différent.

Picture in Picture

Tout comme avec l'iPad ou encore avec le Mac. Apple propose enfin le Picture in Picture. Vous pourrez continuer à regarder votre vidéo, tout en surfant sur Safari, répondre à un message...

Cette fonctionnalité était pourtant une base, mais Apple ne l'avait jamais proposé jusqu'ici.

Siri

Apple propose une nouvelle interaction avec Siri. Désormais, quand vous dites "Dis Siri" ou que vous restez appuyez sur le bouton pour déclencher l'assistant vocal, vous n'irez plus sur une interface dédiée. Siri intervient en bas de l'écran au niveau du dock des applications. L'assistant vocal va vous répondre sous forme de notifications.

Siri prend aussi en charge les dictées de messages pour vos SMS/iMessage.



Dans la présentation, Apple informe que Siri a amélioré sa traduction, avec 25 milliards de requêtes par mois, il est forcément nécessaire de traduire des phrases. Apple a perfectionné son assistant vocal avec la traduction !

Les nouveautés iMessages

Comme l'affirmait les rumeurs, Apple a amélioré son application Messages. Sous forme de bulles, vous allez voir directement les visages de vos correspondants. Les bulles seront les unes à côté des autres en tête de l'app.

Apple ajoute de nouveaux Memojis, avec des nouvelles coiffures, des nouveaux styles, de nouvelles lunettes...

Apple ajoute également dans l'application des "Mentions", quand vous écrivez le nom d'une personne, vous verrez le nom en bleu au-dessus, il vous suffira d'appuyer dessus pour identifier la personne et que celle-ci reçoit une notification.

Comme sur WhatsApp, vous pourrez citer un message pour répondre à celui-ci quand il y a plusieurs messages entre les deux.

Vous pouvez également épingler une conversation en tête de la liste des discussions.

Il est aussi possible d'associer une image à une conversation de groupe.

Les nouveautés Apple Plans

Une nouvelle version de l'application de cartographie d'Apple va arriver au Royaume-Uni, Irlande et Canada dans quelques mois.

Apple ajoute les itinéraires en vélo avec le temps et les kilomètres !

Les détails de la route seront ajoutés comme des rues à contre-sens ou même des escaliers à descendre.

Dans Apple Plans d'iOS 14, vous retrouverez aussi les stations de recharges pour les voitures électriques. Apple va faire mal aux applications qui répertorie depuis plusieurs années les stations de recharges.

Apple CarPlay

De nouvelles applications comme trouvé une station pour recharger sa voiture électrique, trouver u n parking ou encore voir les restaurants à côté de soi vont être ajouté.

Apple a expliqué que CarPlay est disponible sur 80% des nouvelles voitures dans le monde et 97% dans les nouveaux modèles aux États-Unis.

De nouveaux fonds d'écran vont également être ajouté pour CarPlay.



Il va être possible de déverrouiller sa voiture et aussi de la démarrer depuis son iPhone sous iOS 14. Vous pourrez aussi partager une clé virtuel avec un membre de votre famille ou toute autre personne en qui vous avez confiance.

CarKeys

Apple propose aussi CarKeys dans iOS 14 pour déverrouiller, mais aussi démarrer ou prêter ses clés de voiture. La première voiture compatible devrait être chez BMW.

App Store - Lancement de Clips

Apple va proposer la possibilité de tester une application sans la télécharger. Vous aurez juste à aller sur un lien ou encore flasher un QR Code pour tester virtuellement l'application. Aucun téléchargement ne sera nécessaire.

Une fenêtre s'ouvrira en bas de votre iPhone, un peu similaire à celle que vous avez quand vous ouvrez la boite de vos AirPods.

Les développeurs pourront créer un QR Code qu'ils pourront mettre dans un restaurant, sur un réseau social...

Un QR Code au nouveau design a été créé.





Les nouveautés d'iPadOS 14

Passons maintenant aux nouveautés d'iPadOS 14.

Apple explique que l'iPad Pro apporte pleins de fonctionnalités intéressantes qui sont utilisées au quotidien par des millions de personnes dans le monde.

App Photo

L’app Photos ajoute une barre latérale pour mieux se déplacer dans les catégories. On peut aussi glisser-déposer des photos vers la barre latérale.

Cette dernière est aussi disponible dans l'app Fichers et Notes.

Calendrier

Apple propose une nouvelle catégorie "Nouvel événement" avec plusieurs fonctionnalités comme le descriptif, l'heure et la date.

Siri

Tout comme iOS 14, Apple ajoute aussi les fonctionnalités d'amélioration de Siri. Vous aurez l'interaction avec l'assistant vocal en bas à droite de votre écran. Siri vous répondre aussi sous forme de notification.

Les appels

Pour vos appels FaceTime audio ou vidéo, ils s'afficheront sous forme de bannière, comme ce qu'on voyait dans les concepts mais aussi les tweaks. Fini le plein écran bloquant, une notification apparait en haut. Valable sur iPadOS 14 et iOS 14.

Un Spotlight

RÉVOLUTIONNAIRE !

Tout comme ce qu'on peut voir sur macOS, Apple ajoute un Spotlight pour rechercher une mention dans tout l'iPad.

Scribble

L'Apple Pencil ajoute plus de fonctionnalités. Il est possible de faire une flèche en maintenant la pression avec le bout de son stylet.

Scribble le système proposé par Apple qui vous offre la possibilité d'écrire avec l'Apple Pencil va pouvoir traduire automatiquement ce que vous écrivez.

AirPods

Nouveau ! Désormais, les AirPods vont pouvoir se connecter d'un appareil à l'autre, sans aucune intervention manuelle de l'utilisateur. Ils vont avoir un fonctionnement intelligent pour détecter quel appareil vous êtes en train d'utiliser.

Apple introduit le Spatial Audio. On peut parler d'un son digne d'une séance au cinéma.

Spatial Audio supporte le son 5.1 et 7.1 ainsi que le Dolby Atmos.



Enfin, les AirPods vont envoyer des notifications en cas de batterie faible !

200 nouveautés sur iOS 14 dont le choix des apps par défaut

Pour aller plus loin, lisez notre article complet avec plus de 200 nouveautés pour iOS 14 dont certaines qui sont passées inaperçues comme les apps par défaut ! Mais cela ne concerne que Mail et Safari pour le moment.

Les appareils compatibles avec iOS 14 et iPadOS 14 ?

Comme prévu, et notamment par une fuite qu'on a publié en exclusivité en janvier dernier, tous les appareils d'iOS 13 peuvent passer à iOS 14. Retrouvez la liste des iPhone et iPad compatibles.