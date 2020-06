Apple présente watchOS 7 : les nouveautés

Apple vient de lancer sa WWDC 2020, ka conférence à destination des développeurs qui découvrent les nombreuses nouveautés à venir sur watchOS 7 mais aussi iOS 14, iPadOS ou encore macOS 11.



Cette édition était tout de même très spéciale, étant donné la perturbation provoquée par le coronavirus... Ici, pas de public, mais un évènement totalement en ligne !



Dans cet article, nous allons lister les nouveautés autour de watchOS 7, la nouvelle version du système d'exploitation pour la montre connectée à la Pomme.

watch0S 7 : quelles sont les nouveautés ?

L'année dernière, au passage à watchOS 6, l'annonce la plus importante n'était autre que l'intégration de l'App Store pour la montre, afin d'offrir la possibilité aux développeurs de laisser courir leur imagination pour le petit cadran.



Cette année, et ce grâce à SwiftUI, les studios vont pouvoir aller encore plus loin car il sera possible d'avoir plusieurs complications sur le même écran, et donc plus d'informations.



Une autre nouveauté était citée en rumeur : le partage de cadrans ! Cette dernière permettra, comme son nom l'indique, d'envoyer rapidement une configuration à ses proches.



Certaines applications pourront même proposer leurs propres cadrans pré-configurés.



Comme sur iOS et iPadOS 14, Plans s'améliore et affiche les itinéraires à vélo avec les dénivelés sur le trajet... Concernant le sport, et l'application Exercice, il sera possible de retrouver la danse comme étant une activité.



L'application Activité sur iPhone devient désormais Fitness et propose une refonte du design, pour notre plus grand plaisir ! Du côté de la santé, Apple ajoute le suivi du sommeil avec la possibilité de configurer des objectifs pour se coucher à l'heure et ainsi se réveiller au bon moment.

Pour aller plus loin, on peut définir une routine pour bien s'endormir, en passant la montre en mode sommeil avec de la musique ou des exercices de respiration.



Pour le réveil, la montre déclenchera une alarme discrète pour ne pas déranger son ou sa partenaire. Entre temps, la montre surveillera nos mouvements pendant la nuit pour établir des statistiques.



C'est d'actualité, mais la montre sera capable de détecter un lavage de mains grâce aux mouvements, et ainsi vous indiquer combien de fois vous vous lavez par jour, en vous rappelant de le faire.



