Interview de Tim Cook : George Floyd, impôts, Covid-19... Le CEO d'Apple nous dit tout !

Julien Russo

À seulement quelques heures de l'Apple Event, le CEO d'Apple Tim Cook s'est confié aux caméras de CBS Sunday Morning. Plusieurs sujets sensibles ont été abordés, comme le fait qu'Apple utilise une stratégie d'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôt possible ou encore ce que pense Tim Cook de l'affaire George Floyd qui a révolté le monde entier.

Tim Cook nous dit tout

Diffusé ce week-end sur CBS, Tim Cook a été volontaire pour répondre aux questions parfois délicates de l'émission matinale aux millions de téléspectateurs.

L'interview a commencé avec l'affaire George Floyd, véritable mouvement d'émeutes et de contestations aux États-Unis, Tim Cook s'est dit particulièrement touché par cette violence envers la communauté afro-américaine. Selon lui, c'est une bonne chose que l'incident a été filmé par un smartphone, cela a permis de mettre sous le feu des projecteurs ce qui peut se passer durant une arrestation.

Il a déclaré :

Certains des changements sociétaux les plus spectaculaires se sont produits parce que quelqu'un a filmé. La chose qui a changé, et nous en sommes très fiers, c'est que nous avons mis une caméra dans la poche de chacun. Il devient donc beaucoup plus difficile pour la société, je crois, de se convaincre que cela ne s'est pas produit, ou que cela s'est produit d'une manière différente ou quoi que ce soit

Les impôts et la période Covid-19

Souvent accusé d'abuser de l'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôt possible partout dans le monde, Tim Cook a réagi et a défendu son entreprise. Selon lui, Apple a la responsabilité de payer ce qu'elle doit et cela s'arrête là.

Une réponse qu'il a déjà utilisée dans le passé.



Pour le Covid-19, Tim Cook explique que ça a été un moment difficile en interne :

Nous avons mis la société sans dessus dessous pour aider le monde sur le COVID, on a fait beaucoup de dons, cela se compte en centaine de millions de dollars.

L'autre aspect compliqué pendant la période Covid-19 a été le télétravail. La direction de l'Apple Park n'a pas eu d'autres choix que de mettre ses dizaines de milliers de salariés à travailler chez eux. Rien n'était prêt, tout s'est fait à la dernière minute ! De plus, chez Apple le télétravail n'avait jamais été évoqué dans le passé, puisque cela va à l'encontre de la culture du secret qui règne au sein d'Apple.

Dans l'interview, Tim Cook a expliqué qu'il avait hâte que tous les employés reviennent travailler à l'Apple Park.

Les quelques mots sur la WWDC 2020

C'est ce soir à 19h qu'aura lieu la keynote d'ouverture de la WWDC de cette année. Plusieurs nouveautés sont attendues, comme les éditions précédentes, il s'agira plutôt d'annonces logicielles.

Tim Cook a tenu à rappeler que la WWDC était un rendez-vous bénéfique à la fois pour les consommateurs, mais surtout pour les développeurs. Selon lui, c'est un moment important pour tous les développeurs iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS.