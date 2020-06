Maison et HomeKit : nouveautés et vie privée sous iOS 14

Corentin Ruffin

On le sait, la vie privée est un élément épineux ces derniers temps dans les nouvelles technologies, et plus particulièrement du côté d'Apple qui cherche à se racheter.



Vantant les débuts de Sign in with Apple datant de 2019, la Pomme nous apprend que 200 millions de comptes ont été créés depuis le lancement.



Signe que Apple veut continuer à montrer patte blanche, ils améliorent encore la fonctionnalité, et joue la sécurité autour de HomeKit.

Maison et HomeKit : quelles sont les nouveautés 2020 avec iOS 14 ?

Apple améliore son Sign in with Apple en permettant aux développeurs d'offrir la possibilité de convertir un compte existant pour le faire basculer vers le fameux service.



Pour aller encore plus loin au niveau des données, la Pomme proposera un indicateur dans les applications utilisant celles-ci, avec l'option de restreindre la zone géographique. Ces mêmes applications auront l'obligation de vous demander la permission avant de suivre votre position !



Transparence oblige, les développeurs devront indiquer clairement ce qu'ils font avec vos données, et pourquoi elles sont récoltées à ce moment là.



HomeKit, lui, rappelle sa récente alliance avec Google, Amazon et d'autres groupes pour lancer le standard « CHIP ». Pour avoir plus de produits compatibles avec le système d'Apple, ces derniers proposent l'ouverture de HomeKit en open-source !



L'application Maison, elle, fait aussi peau neuve avec une mise en avant des appareils les plus importants, mais également d'automatiser les couleurs selon le moment de la journée.

Côté caméra, y a du mieux : la reconnaissance des visages ! HomePod pourra ainsi annoncer qui attend devant la porte...