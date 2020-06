Avec les annonces d'hier soir, Apple a battu un record en bourse

Après des annonces en séries comme celles d'hier soir, Apple doit probablement surveiller sur les réseaux sociaux les avis des clients afin de voir s'ils ont aimé ou pas les nouveautés. Ce que fait aussi la firme de Cupertino (comme n'importe quelle entreprise) c'est d'observer les marchés boursiers, la tendance est-elle positive ou négative ? Dans le cas d'Apple, les investisseurs ont immédiatement été réceptifs.

Nouveau record historique à Wall Street pour AAPL

Le titre Apple vient de battre un nouveau record. Après que l'entreprise ait fait ses annonces de nouveaux logiciels pour son iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV, le premier effet a instantanément retenti, puisque Apple a bondi de +2,62% avec 359,44 dollars par action.

Ce qui aurait particulièrement plu aux investisseurs c'est le fait que l'entreprise choisisse d'abandonner son partenaire Intel pour se lancer elle-même dans les puces pour ses propres Mac. La firme va faire une économie considérable en faisant tout soi-même et va continuer ce qu'elle a commencé en développant ses propres puces pour les iPhone et iPad.



L'indépendance est souvent un sujet de confiance en bourse. Quand une entreprise fait les choses toutes seules sans avoir besoin de partenaire (et qu'en plus elle le fait bien), c'est signe d'une nouvelle ère et c'est ce qui plait aux investisseurs !

Apple Silicon (le nom de la nouvelle puce destiné aux Mac) va intégrer les iMac et MacBook d'ici la fin de l'année. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que nous n'avons pas vu de nouvel iMac lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2020, tout n'était peut-être pas encore prêt !

Apple s'est fixé un objectif d'achever définitivement cette transition d'ici maximum 2 ans.

Les autres annonces présentées hier soir ont également permis de mettre en avant les nouveaux OS. Nous avons découvert iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur 11, la nouvelle version du HomePod et les nouveautés HomeKit et l'amélioration de la confidentialité.

Les performances continuent, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le titre est à 3,10% avec 369,98 dollars par action.



