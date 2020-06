StopCovid : 1,9 million de téléchargement et 460 000 désinstallations

Corentin Ruffin

Depuis le 2 juin, StopCovid France est disponible pour lutter contre la propagation du COVID-19 en traçant les utilisateurs entre eux.



Aujourd'hui, Cédric O secrétaire d'Etat au Numérique, a fait le point autour de l'application, de ses regrets et des premiers chiffres.



Si l'outil a été téléchargé 1,9 million de fois, on compte d'ores et déjà 460 000 désinstallations...

StopCovid peine au niveau téléchargements

Ce mardi matin, Olivier O, secrétaire d'Etat au Numérique, a organisé une conférence autour de l'application StopCovid et des premiers résultats en découlant.



En lançant l'application, les responsables ont fait le choix de ne pas passer par la solution développée par Apple et Google, avec une meilleure confidentialité des données.

Cet outil n’est pas magique, nous avons toujours pris garde de rejeter toute forme de solutionnisme technologique en la matière, et il est important de comprendre qu’il s’inscrit dans une stratégie sanitaire globale

Néanmoins, il dit regretter "l’absence d'interopérabilité européenne". Pour les chiffres, il faut savoir que 1,9 million de téléchargements ont eu lieu depuis le lancement, avec tout de même 460 000 désinstallations qu'il met sous le compte de la "baisse de l'inquiétude" face à l'épidémie.



Jusqu'à présent, il y a eu 68 déclarations de tests positifs dans l'application.



