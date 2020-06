iOS 14 reconnait les bruits et peut vous alerter

Parmi les 200 nouveautés d'iOS 14 certaines passent carrément sous le radar comme la reconnaissance des sons. En effet, aux côtés des grandes nouveautés que sont les widgets personnalisables, la bibliothèque d'aps ou encore Compact UI, il est difficile d'exister.



Encore une fois, nous avons trouvé une fonction intéressante qui s'apparente à de la surveillance sonore.



Dédiée aux malentendants, cette fonction de reconnaissance de bruit peut s'avérer très utile.

La reconnaissance de sons sur iOS 14 / iPadOS 14

La nouvelle option d’accessibilité dans iOS 14 peut donc reconnaitre un son et surtout alerter le propriétaire de l'iPhone. Si la fonction a été conçue pour les personnes ayant des problèmes d'audition, on peut rapidement imaginer un système de surveillance pour par exemple savoir si son chien aboie quand on part en course, si l'alarme de la maison ne se déclenche pas tout le temps ou si votre ado utilise le micro-onde la nuit. Oui, cela peut sembler farfelu mais certains pourraient y trouver leur compte.

Mais comment ça marche ?

Une fois la fonctionnalité activée (dans les réglages ou depuis le centre de contrôle), l’iPhone écoute en permanence les sons pour détecter ceux qui ont été précédemment sélectionnés par l'utilisateur. Tout est traité sur l'iPhone et en cas de reconnaissance, l'iPhone affichera une notification. On peut ainsi être alerté en cas d'alarme incendie, de cris de bébé, de bruit d'eau, de sonnette, de chat, de chien, etc`;



Si vous êtes intéressés, rendez-vous dans Réglages > Accessibilité > Reconnaissance de sons. Mais comme le dit Apple :

Vous ne devez en aucun cas compter sur la reconnaissance des sons dans des situations où vous risquez d’être blessé, dans des situations à haut risque ou d’urgence, ou encore à des fins de navigation.



Voici un aperçu sur iPhone 11 Pro sous iOS 14 :

Si l'exemple a été pris sur iPhone, c'est identique sur iPad. Encore un petit plus appréciable qui fait la différence sur iOS 14.



Qui a déjà remarqué cette nouveauté sous iOS 14 / iPadOS 14 ?