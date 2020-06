Pokémon Café Mix : le nouveau jeu de puzzle est là !

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Les petits monstres sont de retour sur nos mobiles ! Comme prévu, c'est le jeu Pokémon Café Mix (v1.0.3, 112 Mo, iOS 12.0) qui débarque aujourd'hui sur l'App Store pour proposer un jeu de puzzle autour de l'univers de Pokémon.



Dans ce dernier, le joueur devient l'heureux propriétaire d'un café spécialisé dans les friandises pour nos compagnons préférés... Il faudra ainsi les contenter en venant à bout de leurs différentes commandes !

Pokémon Café Mix : les monstres sont de retour

Pokémon Café Mix est un jeu de puzzle unique en son genre où vous tenez un café pour Pokémon.



Reliez des pastilles de Pokémon pour résoudre des puzzles et préparer des plats et des boissons pour vos clients ! Offrez-leur une expérience inoubliable dans votre établissement !

La semaine dernière, lors d'une conférence, The Pokémon Company a annoncé l'arrivée de Pokemon Smile, une application à destination des plus jeunes, les encourageant à brosser leurs dents.



Mais, ce n'est pas tout : outre le second opus de Pokémon Snap pour Nintendo Switch, les développeurs ont également présenté Pokémon Café Mix, un jeu de puzzle pour iOS, Android et la console de salon nippone.



Votre objectif est de résoudre des puzzles pour servir des boissons et des plats dans votre propre café, comme le montre la bande-annonce ci-dessus.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon Café Mix