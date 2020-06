Apple TV+ : nouvelle série comique en vue avec The AfterParty

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Encore du nouveau à venir du côté d'Apple TV+, et c'est bien normal si la Pomme souhaite fidéliser sa base et conquérir de nouveaux clients.



Après la première bande-annonce de Foundation, publiée dans le cadre de la WWDC 2020, c'est une autre série qui vient d'être annoncée à destination de la plateforme de streaming.



En effet, une nouvelle production comique va voir le jour : The AfterParty.

The AfterParty : une série comique pour Apple TV+

Une nouvelle comédie va voir le jour sur Apple TV+ : portant le nom de The Afterparty, elle sera réalisée par Chris Miller et Phil Lord. Cette création pourrait se révéler fort prometteuse étant donné qu'Apple n'a même pas eu à voir le pilot pour être séduit par l'idée, signant cette dernière uniquement grâce à son concept.



Pour le peu d'informations que nous avons, la série se déroulera dans une after party suite à des retrouvailles d'étudiants dans un lycée et s'articulera autour de meurtres.



Huit épisodes, huit personnages que l'on suivra dans la même soirée, avec un format visuel différent selon la personnalité de ces derniers. Avec Chris Miller et Phil Lord aux commandes, à qui l'on doit notamment 21 Jump Street et La Grande Aventure Lego, on risque d'avoir du bien bel humour !



Manque plus qu'un trailer et une date de sortie !



