iOS 14 peut redéfinir les boutons des manettes et les faire vibrer (tuto)

Il y a 3 heures

Alban Martin

Après avoir surpris tout le monde avec le support des manettes de PS4 et Xbox One dans iOS 13, Apple va plus loin avec iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et macOS 11 Big Sur.



En effet, outre l'arrivée de nouvelles compatibilités comme les deux dernières manettes de Microsoft, l'Elite Wireless Controller Series 2 et l'Adaptative Controller, on trouve surtout la personnalisation des boutons des manettes. Oui, on peut remapper chaque touches et joysticks.



Voici donc un nouvel épisode iPhone Facile.

Comment remapper les touches de sa manette

Il s'agit encore une fois d'une petite nouveauté sympathique puisque jusqu'ici, il fallait que le constructeur d'une manette fournisse une app pour paramétrer cette dernière. Désormais, l'astuce consiste à aller dans :

Réglages

Général

Manette de jeu



Il faudra bien évidemment avoir jumelé sa manette en Bluetooth au préalable. Ensuite, vous pourrez changer toutes les touches (boutons, croix et sticks) comme bon vous semble. Il est même possible de faire vibrer la manette.

Et bientôt des vibrations sur les jeux Apple

Autre nouveauté liée à cette découverte, les jeux qu'on peut télécharger sur l'App Store d'Apple apporteront bientôt une dimension supplémentaire grâce à des vibrations. Les manettes de Xbox et PS4 le proposent nativement mais les développeurs vont devoir intégrer les fonctionnalités de Core Haptics, le nouveau framework dédiée à cela. Ils pourront même jusqu'à jouer avec le bandeau lumineux de la Dualshock 4, ainsi que le gyroscope. De très bon augure pour la partie gaming d'Apple qui s'étoffe de plus en plus.



