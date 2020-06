Mercedes s'allie à NVIDIA pour la création d'une voiture autonome

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Dans la lutte des voitures autonomes, nous venons d'assister à un partenariat aussi insolite que surprenant : en effet, le célèbre groupe allemand Mercedez-Benz annonce s'allier avec NVIDIA dans le but de donner vie à un nouveau modèle d'ici 2024.



Cette décision fait suite à l'arrêt du partenariat entre le constructeur automobile et BMW à cause de "coûts plus élevés que prévu".

Mercedes lance un partenariat avec NVIDIA pour créer une voiture autonome

Un an après l'annonce d'un partenariat entre Mercedes-Benz et BMW, les deux constructeurs y mettent déjà fin à cause de coûts trop élevés et estiment que les "conditions économiques et commerciales actuelles" ne collent pas.



Pour pallier à cet abandon, la firme de Carl Benz a déjà trouvé un remplaçant qui n'est autre que NVIDIA... Oui, oui, vous avez bien lu ! Le spécialiste dans la conception de processeurs graphiques, de cartes graphiques et de puces graphiques va travailler sur le système de navigation embarqué pour une finalisation prévue d'ici 2024.



Jensen Huang, fondateur de NVIDIA :

Nous sommes ravis de travailler avec Mercedes-Benz. C’est le partenaire idéal pour nous, compte tenu de sa longue tradition d’innovation et de nos solides relations techniques. Il ressort clairement de nos discussions approfondies avec Ola et son équipe que nous partageons une vision commune de l’automobile du futur. Ensemble, nous allons révolutionner l’expérience des propriétaires de voitures, en rendant le logiciel du véhicule programmable et en le mettant continuellement à jour par le biais de mises à jour en ligne. Chaque future Mercedes-Benz équipée du système NVIDIA DRIVE sera accompagnée d’une équipe d’ingénieurs experts en IA et en logiciels qui développeront, affineront et amélioreront continuellement la voiture tout au long de sa vie



Source