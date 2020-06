Google aurait racheté North, un spécialiste des lunettes connectées

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

L'enjeu des prochaines années entre Apple et ses concurrents devrait se situer sur un tout nouveau marché, celui des lunettes connectées. En effet, les rumeurs autour des Apple Glasse ne cessent de faire du bruit et les dépôts de brevets pour protéger les innovations sont déjà nombreux dans le registre de l'USPTO. Cependant, un bouleversement sur ce marché pourrait avoir lieu si on en croit cette dernière indiscrétion...

Google n'a pas dit son dernier mot

En 2013, la firme de Mountain View avait présenté pour la première fois des lunettes de réalité augmentée.

Malheureusement, l'entreprise avait abandonné le projet parce que la technologie n'était pas assez mature au moment où les ingénieurs travaillaient dessus.

Presque 10 ans plus tard, Google aurait l'envie de se relancer dans ce produit que convoite tant son principal concurrent, Apple. La firme voudrait proposer des lunettes connectées aux possesseurs de smartphones sous Android.

D'après le média canadien The Globe and Mail, Google viendrait de faire une acquisition majeure qui pourrait relancer l'idée de proposer des lunettes en réalité augmentée. En effet, l'entreprise a racheté une startup du nom de "North". Celle-ci aurait déjà une expérience conséquente dans le secteur, puisqu'elle propose déjà des lunettes en réalité augmentée du nom de "Focals".

L'avantage d'un tel achat, c'est que Google ferait un bond immédiat et posséderait déjà des technologies développées et fiables.

L'indiscrétion autour de cette acquisition, révèle que la firme de Mountain View aurait déboursé la somme de 180 millions de dollars afin de récupérer la startup, mais surtout les nombreux brevets dont elle est propriétaire ! La procédure de rachat ne serait pas totalement finalisée.

Commercialisés entre 599 et 999 dollars, les Focals de North auraient pour l'instant rencontré un succès très timide. Depuis le premier jour de disponibilité, il n'en serait écoulé qu'un millier de paires.



Pour l'instant, l'information n'a pas encore été officialisée par Google, mais le média canadien se dit certain de l'information obtenue à travers ses sources. Les prochaines années pourraient donc marquer l'arrivée des deux géants californiens Apple et Google sur le marché des lunettes de réalité augmentée.



Dans l'hypothèse où Google récupère l'ensemble des fonctionnalités des Focals, il viendrait possible pour les utilisateurs de profiter de :

Leur SMS, message WhatsApp, fil d'actualité Facebook et Twitter

D'un assistant vocal (Amazon Alexa)

D'un système de découverte des lieux d'intérêt

De l'intégration d'un player Spotify

D'une navigation étape par étape du style Apple Plans ou Google Maps

De l'envoi et de la réception des messages de Slack et Gmail

De la totalité des notifications de leur smartphone

Ainsi que plein d'autres fonctionnalités...

Le système de recharge adopté par North est le même que celui des AirPods. Les lunettes se rechargent dans un étui de protection.

À noter également qu'en plus de la connexion via Bluetooth à votre smartphone, North a développé une application dédiée pour ses lunettes connectées. Vous retrouvez la possibilité de les configurer et de les personnaliser comme bon vous semble !

Plus d'informations sur le site officiel de North.