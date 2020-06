iPadOS 14 gère les souris, claviers et trackpads dans les jeux

Il y a 3 heures

Alban Martin

Après une session de la WWDC 2020 couvrant la prise en charge améliorée des contrôleurs de jeu avec de nouvelles options comme la modification des touches ou l'arrivée de la Xbox Elite 2 (sans oublier le nouveau Game Center sur iOS, iPadOS et tvOS, Apple a annoncé qu'iPadOS 14 élargit la prise en charge du clavier, de la souris et du trackpad aux jeux sur iPad.

Les jeux sur iPad ont droit à la souris et au clavier

Alors que la prise en charge de la souris et du trackpad est arrivée dans iPadOS 13.4 il y a quelques mois, Apple va plus loin en proposant la souris, le trackpad et le clavier pour les jeux iPad sous iPadOS 14. Les mises à jour sont détaillées dans la session WWDC « Apporter des claviers et des souris de jeux sur iPad ». Voici la description d'Apple :

Améliorez vos jeux iPad et ajoutez des commandes de clavier, souris et trackpad. Découvrez comment utiliser le framework Game Controller pour améliorer vos titres existants, importer des jeux d'autres plateformes ou imaginer des expériences d'interaction entièrement nouvelles. Apprenez à intégrer les événements de coordonnées du clavier et de la souris pour le mouvement du joueur, et désactivez les gestes du système de pointeurs comme le Dock ou le Control Center pour profiter pleinement du gameplay en plein écran. Pour plus d'informations sur l'ajout de la prise en charge des contrôleurs de jeux sur console tels que la manette sans fil Xbox Elite série 2 et la manette adaptative Xbox, regardez «Progrès dans les contrôleurs de jeu». Et apprenez-en plus sur l’utilisation d’UIKit pour gérer les entrées indirectes en consultant «Gérer les entrées du trackpad et de la souris».

Voilà une excellente nouvelle pour les joueurs sur iPad, et notamment sur iPad Pro avec le Magic Keyboard. Certains types de jeux comme les FPS ou les Battle Royale sont bien plus jouables à la souris et au clavier qu'à la manette (ne parlons même pas de l'écran tactile). L'iPad devient donc un Mac à ce niveau, mais il faudra attendre le support de cette nouveauté par les développeurs.



Quels sont les jeux iPad qui sont plus intéressants avec une souris et un clavier selon vous ? Fortnite, PUBG, Arena Of Valor, Vainglory, Call of Duty Mobile, ... ?