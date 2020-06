PUBG Mobile s'offre une map exclusive : Livik !

PUBGM comme l'appelle désormais Tencent pour PUBG Mobile, va bientôt recevoir du contenu exclusif à la plateforme. Ce sera en effet la première fois que les joueurs sur iPhone et Android vont avoir droit à un égard particulier. Les développeurs ont prévu une map spécifique appelée Livik.



PUBGM - bientôt la carte Livik

Depuis sa sortie sur nos smartphones et tablettes, celui qui a lancé le Battle Royale a beau être éclipsé par Fortnite, il n'en demeure pas moins une référence avec des millions de joueurs et un portage mobile très réussi. Après la mise à jour Miramar, le studio qui noue régulièrement des partenariats avec d'autres industries, planche actuellement sur une carte spécifique pour nos appareils nomades. Nommée Livik, il s'agit d'une map plus petite qui permettra des parties plus rapides.

Concrètement, la carte Livik ne fera que 4 km2 (soit 2 x 2) et n'affichera que 40 opposants par tour. De quoi garder le plaisir intact mais accélérer les parties sur le pouce. Pour vous faire une idée, la carte est déjà en bêta sur Android et permet des matchs de 10 à 15 minutes pour les derniers survivants, soit pratiquement deux fois plus courtes que sur des cartes classiques. On rappelle d'ailleurs qu'elles sont actuellement au nombre de 5 :

Erangel 8 x 8 km

Miramar 8 x 8 km

Sankoh 4 x 4 km

Vikendi 6 x 6 km

Karakin 2 x 2 km (64 joueurs)

Voilà une bonne nouvelle qui a découlé d'une demande des joueurs mobiles. En effet, ils étaient nombreux à réclamer des maps plus petites pour des parties rapides.

