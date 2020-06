Notre avis sur la bêta d’iOS 14 : autonomie, stabilité et nouveautés

Après une semaine passée en compagnie d’iOS 14 (et d’iPadOS 14), il est temps de dresser un premier bilan. Si il est clair que l’accent a été mis sur l’iPhone cette année, Apple a surtout concentré ses efforts sur de vraies nouveautés. Après une mouture 2019 assez terne, notamment sur le smartphone Apple, et remplie de bug, la firme a réussi à faire beaucoup mieux dès la première bêta d’iOS 14.



Faisons le point après un test d’une semaine sur iOS 14 bêta 1. Nous allons parler nouveautés, stabilité et autonomie​​.

Les vraies nouveautés d’iOS 14

Commençons par le contenu. Parmi les quelques 200 nouveautés d’iOS 14 sur iPhone et iPad, il y en a une bonne dizaine qui sort du lot.



Même si certains attendaient un nouveau design (qu’a reçu MacOS 11), la version 2020-2021 du système d’exploitation mobile d’Apple est un excellent cru. De nombreuses fonctionnalités attendues et réclamées sont arrivées. Nous n’allons pas forcément entrer dans les détails mais il est bon de les rappeler.

Les widgets

Premièrement, les widgets. Pas nouveaux en soi, les widgets brisent enfin les chaînes avec la possibilité de les intégrer directement à l’écran d’accueil, au milieu des icônes. C’est une révolution pour Apple qui touche à la sacro-sainte grille d’apps.



Bien que limités aux apps natives pour le moment, les widgets vont rapidement évoluer. Nul doute qu’en septembre les développeurs se jetteront dessus et imaginerons de superbes interfaces et pourquoi pas de nouveaux usages. Par contre, il est dommage que la plus petite des trois tailles soit non interactive. Apple ayant probablement du juger que le petit carré n’était pas adapté. En tout cas, Apple se rapproche d’Android sur ce point, même si les Widgets existaient déjà sur Mac depuis plus de 10 ans.

Bibliothèque d’apps

Ensuite vient l’App Library ou la Bibliothèque d’Apps. Il s’agit d’un nouveau système de rangement et de recherche d’applications qu’on pourrait rapprocher d’un launcher d’Android, encore. C’est déroutant pour un utilisateur d’iPhone mais c’est très pratique pour nettoyer ses pages. En effet, on peut alors cacher toutes ses icônes ou presque et le système qui se trouve à droite vous propose les dernières apps utilisées, les dernières installées, les listes par catégorie et par nom. C’est peut-être la meilleure nouveauté pour moi.

App Clips

Apple va proposer la possibilité de tester une application sans la télécharger. Avec App Clip, il sera donc possible de mieux entrevoir ce qui nous attend. Mais cela va aussi permettre aux développeurs de concevoir des cartes d’action rapide à afficher dans le système pour déclencher une fonction de paiement, de login, etc, sans ouvrir l’app.

Picture in Picture

Tout comme avec l'iPad ou encore avec le Mac. Apple propose enfin le Picture in Picture. Et son intégration est excellente avec la possibilité de déplacer la vidéo, de l’agrandir ou même de la cacher. Il ne reste plus qu’à certains développeurs de s’y conformer, même si une bonne partie est déjà fonctionnelle.

Siri compact

Apple a enfin changé Siri. Plus d’interface plein écran, Siri se fait discret et s’affiche en bas de l'écran au niveau du dock des applications. L'assistant vocal ne retranscrit plus tout ce qu’on dit et répond sous forme de notifications. C’est plus efficace et cela participe à l’amélioration de l’expérience.

Appels en bannière

Dernier gros changement, les appels en bannière. Comme Siri, ils font partie du Compact UI comme l’appelle Apple. Il s’agit d’avoir d’une interface plus raisonnable vis-à-vis de la fonctionnalité. Terminés les appels qui bloquent tout l’écran, une notification apparaît en haut et c’est tout. Et ça, ça change la vie.

Autres nouveautés d’iOS 14

Le reste est moins visible, même si nombres des nouveautés ou astuces qu’on a déjà évoquées peuvent rendre un fier service. On peut citer quelques exemples comme le mapping des touches d’une manette, le scroll rapide entre les pages, le changement de qualité vidéo en filmant, la possibilité de changer les apps par défaut pour mail et Safari, le support de la souris et du clavier dans les jeux iPad, le suivi du sommeil, les permissions plus détaillées, les alertes en cas de batterie pleine ou faible sur AirPods et Apple Watch ou encore l’indicateur d’utilisation du micro ou de la caméra. Nous avons tout décortiqué, n’hésitez pas à aller vous balader sur le site ou l’app.

Stabilité de la bêta iOS 14

C’est le point essentiel, la question que la plupart se pose. La stabilité de la première bêta d’iOS 14 est étonnamment bonne. Pour une nouvelle version majeure, c’est du jamais vu. En effet, en une semaine d’utilisation, je n’ai pas constaté le moindre crash ou de redémarrage intempestif. Oui, toutes les apps tierces prévues pour iOS 13 fonctionnent très bien, on ne note ni bug supplémentaire ni souci de compatibilité. Bien évidemment, il doit y à voir des exceptions mais après une bonne centaine d’apps testées, rien à signaler.



Dans le système lui-même ou les nouvelles apps natives, on a trouvé quelques bugs d’affichage, mais rien de bloquant.

L’autonomie de la première bêta d’iOS 14

Dernier point crucial au moment d’installer une bêta sur iPhone ou sur iPad, l’autonomie. Cette année encore, c’est un bon cru. Mais tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. En effet à la rédaction, nous avons eu quelques surprises, notamment Guillaume qui perdait 50% de batterie en une nuit. Mais après un redémarrage et quelques widgets en moins, tout est rentré dans l’ordre.



Pour ma part, l’autonomie n’a guère évoluée entre iOS 13 et iOS 14, même si la chose est difficile à quantifier exactement au vu de l’utilisation intensive réalisée cette semaine.

Conclusion

Si vous n’avez qu’un seul iPhone et que vous mourrez d’impatience de tester iOS 14, ne vous inquiétez donc pas pour la stabilité, les ingénieurs d’Apple ont fait un excellent travail.



Pour ce qui est de l’autonomie, c’est peut-être moins évident mais cela reste très satisfaisant.



Enfin, un dernier mot sur le stockage. iOS 14 peut utiliser pas mal d’espace disque au départ, n’hésitez pas à faire un petit redémarrage pour l’aider à se remettre dans le bon sens. Certainement un petit bug de jeunesse.



Vous étiez nombreux à attendre un retour de notre part sur la stabilité et l’autonomie, mais une bonne partie d’entre vous a déjà mis la main sur iOS 14 ou iPadOS 14. N’hésitez pas à partager votre avis et votre retour d’expérience dans les commentaires.



Pour ceux qui veulent sauter le pas, lisez comment installer la bêta iOS 14.