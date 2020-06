Benchmark d'un Mac Mini doté d'une puce Apple Silicon bridée

Medhi Naitmazi

Si vous avez suivi le keynote de lundi dernier, vous savez qu'Apple a officiellement enclenché sa transition des processeurs Intel vers des CPU sur base ARM mais améliorés. Appelés Apple Silicon, ils sont amenés à intégrer toute la gamme Mac d'ici 2022.



Pour commencer, Apple a proposé le Developer Transition Kit aux développeurs afin qu'ils puissent déjà concevoir des applications optimisées. A son bord, une puce A12Z déjà vue sur l'iPad Pro mais ici testée dans l'environnement Mac avec un benchmark sur Geekbench.

Apple Silicon : une version bridée pour l'instant

Si plusieurs tests ont été effectués, le score moyen en monocore de la puce A12Z est de 811 points, et de 2 781 points en multicore. Nous sommes donc loin des scores d'un iPad Pro 2020 qui monte à 1123 et 4726 points sur Geekbench.



Il y a deux choses qui font la différence ici. En premier lieu, la puce A12Z du kit de transition ne tourne que sur 4 coeurs et légèrement moins vite (2,4 Ghz contre 2,5 Ghz). Apple ayant pris le parti de mettre 4 coeurs pour les calculs coûteux et 4 coeurs basse consommation pour le reste.



En second lieu, et certainement encore plus important, Geekbench est virtualisé. En effet, l'outil de test tourne sur macOS 11 Big Sur grâce à Rosetta 2 qui permet de faire tourner les apps conçues pour l'architecture x86 d'Intel sur un SoC ARM Apple Silicon. Du coup, les performances en prennent un coup, et le résultat du benchmark avec.



Difficile donc de savoir vers quel type de performances vont tendre les premiers iMac ou MacBook sous Apple Silicon, mais gageons que ce sera au moins au niveau de l'iPad Pro 2020 qui fait mieux que 90% des PC portables. Une chose quasi actée par les fuites qui suggèrent une puce A14 dans les premiers modèles, soit la puce attendue des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.