Avec iOS 14, les AirPods Pro seront utiles aux jeux et apps sportives

Grâce à cette nouveauté, les écouteurs pourront donc communiquer avec diverses applications de fitness ou encore des jeux, notamment en partageant des données fournies par les intras grâce à l’ AirPods Pro Motion API . Ainsi, les développeurs pourront avoir des indications sur l'orientation ou la vitesse de déplacement pour les appliquer dans un jeu (en réalité virtuelle), mais également dans des applications de sport, comme celles de running. Les AirPods donneront alors l'indication de la posture de l'utilisateur. On imagine aussi que des fonctionnalités pourront être ajoutées grâce à ces mouvements, comme la possibilité d'effectuer des actions en hochant la tête, pratique pour l'accessibilité. A quand un iPhone Kinect ? Source

Décidément, iOS 14 semble garder encore quelques surprises sous le coude... Bien que les AirPods Pro aient le droit à une belle nouveauté du nom de « Spatial Audio », permettant de détecter grâce à des algorithmes d'où provient le son dans les films, Apple a encore quelques ajouts dans sa malle. En effet, les écouteurs sans fil pourront communiquer avec les jeux et les nombreuses applications de fitness, notamment en partageant des données comme l’orientation.

