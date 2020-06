Twitch a banni le compte de Donald Trump

Après les modérations sur ses tweets, c'est au tour de la plateforme de streaming Twitch de sanctionner le président des États-Unis. Jusqu'ici, Twitter n'avait jamais été jusqu'au bannissement du compte @realdonaldtrump, chez Twitch, président des États-Unis ou pas, on n'hésite pas une seule seconde à bannir un compte qui a violé les conditions générales.

Twitch agit contre Donald Trump

Décidément, il vaut mieux se tenir à carreau chez Twitch en ce moment. La plateforme de streaming multiplie les sanctions à l'encontre des utilisateurs qui adoptent un mauvais comportement.

Récemment, Twitch a banni l'un des pionniers de sa plateforme. Le joueur Dr Disrespect (partenaire de la plateforme) s'est vu supprimer son compte sans aucune raison particulière. L'ensemble de ses abonnés se sont vus rembourser leur abonnement à sa chaine.

Vu l'effet médiatique de cette annonce, Twitch a expliqué :

Comme prévu dans nos processus, nous prenons des mesures appropriées lorsque nous avons la preuve qu’un streamer a enfreint nos directives communautaires et nos conditions d’utilisation. Celles-ci s’appliquent à tous nos streamers, quel que soit leur statut ou leur importance dans la communauté.

Visiblement les sanctions s'appliquent aussi quand on est président des États-Unis. L'entreprise détenue par Amazon a exclu Donald Trump de sa plateforme pour avoir violé les politiques de conduite haineuse et de harcèlement.

L'équipe de communication du Président se servait de Twitch pour diffuser en direct les meetings de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2020. Il y avait aussi des interviews de politiciens et des débats étaient également diffusés.

Loin d'avoir une audience importante, Donald Trump arrivait tout de même à rassembler environ 900 à 1000 spectateurs en moyenne par stream !



Ce qui a déplu à l'équipe de modération de Twitch c'est une séquence qui a eu lieu dans l'un de ses meetings. Situé au milieu d'un stade rempli de ses fidèles, Donald Trump a obtenu un discours blessant envers les migrants mexicains. Celui-ci décrivait une scène d'une femme mexicaine seule chez elle à 1 heure du matin pendant que son mari était dehors en train de faire de la vente ambulante.

Le média Engadget qui relaie l'information a contacté Twitch pour tenter d'avoir une explication. L'entreprise a expliqué :

Les comportements haineux ne sont pas autorisés sur Twitch. Conformément à notre politique, la chaîne du président Trump a été temporairement suspendue de Twitch pour des commentaires faits en direct.

Dès l'arrivée de Trump sur Twitch, la plateforme de streaming avait immédiatement pris contact avec l'équipe proche du Président des États-Unis. L'entreprise avait clairement indiqué les règles à suivre et les limites qu'il ne fallait pas dépasser.

Twitch avait déclaré en octobre 2019 :

Comme tout le monde, les politiciens sur Twitch doivent adhérer à nos conditions d'utilisation et aux directives de la communauté. Nous ne faisons pas d'exception pour les contenus politiques ou d'actualité, et nous prendrons des mesures à l'égard des contenus qui nous sont signalés et qui violent nos règles.

Finalement, si Twitter pense qu'il n'est pas possible de bannir le résident de la Maison-Blanche, chez Amazon on préfère ne pas regarder le statut de la personne et mettre tout le monde au même niveau.



