Apple change de stratégie et annule des jeux pour Apple Arcade

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Apple change sa stratégie pour Apple Arcade dans le but de fidéliser ses abonnés, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Le journal explique qu'Apple a annulé les contrats pour certains jeux encore en développement alors qu'il revoit son approche global du service.

Apple Arcade va proposer d’autres types de jeux

Un responsable du contenu pour Apple Arcade aurait déclaré à certains développeurs en avril que leurs prochains jeux ne répondaient pas aux attentes d'Apple en termes d'engagement sur la plate-forme. Apple s'intéresse de plus en plus aux titres qui fidéliseront les utilisateurs, de sorte que les abonnés restent au-delà de l'essai gratuit du service.



Apple aurait dépensé entre 1 et 5 millions de dollars pour plusieurs titres jusqu'à présent pour Apple Arcade, mais la société a un style spécifique en tête pour l'avenir.

Lors des appels avec les développeurs en avril, le représentant d'Apple Arcade a cité un exemple spécifique du type de jeu que l'entreprise souhaite: Grindstone, un jeu de puzzle-action captivant de Capybara Games.



La décision d'Apple d'annuler les contrats des jeux encore en développement aurait causé des problèmes financiers aux développeurs.



Certains développeurs dont les contrats ont été annulés par Apple ont été contraints de baisser leurs prévisions financières, aggravées par la pandémie de coronavirus. Alors qu'Apple a mis fin aux contrats, elle a tout de même payé les studios en fonction des étapes de développement qu'ils avaient déjà franchies. La firme à la pomme a également déclaré aux développeurs qu'elle travaillerait avec eux sur de futurs titres répondant aux nouvelles exigences.



Apple Arcade a fait ses débuts aux côtés d'iOS 13 le 19 septembre 2019 et permet aux utilisateurs d’accéder à une bibliothèque de plus de 100 jeux sans publicité contre 4,99€ par mois. Les utilisateurs peuvent jouer aux jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Si un mois gratuit est disponible au départ, Apple a récemment commencé à offrir aux utilisateurs un mois d'essai gratuit supplémentaire, certainement pour relancer la machine.



