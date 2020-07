Apple Store : Beaucoup d'États américains ont les boutiques fermées

Il y a 7 heures

Julien Russo

Réagir

Comme vous pouvez le voir dans l'actualité, le Covid-19 est loin d'être battu aux États-Unis. Le rythme de nouvelles infections et de morts ne cesse de progresser, ce qui oblige certains États américains à prendre des mesures strictes pour ralentir la propagation. Du côté d'Apple, un nombre important d'Apple Store qui avaient rouvert se mettent à nouveau à baisser les rideaux.

Après la réouverture, la fermeture

Apple pensait que le pire était passé, mais au final le Covid-19 est loin d'être parti. Une multitude d'Apple Store américain ont rouvert vers la fin mai, cependant nous sommes début juillet et ils sont tous à se refermer les uns après les autres. Une décision d'Apple qui s'est toujours engagé à assurer l'ouverture de ses boutiques en échange de l'assurance que ses employés et clients étaient protégés. Comme les conditions sanitaires ne permettent pas d'être sûr que tout se passera bien, Apple préfère donc se retirer et faire travailler ses employés depuis leur domicile.

Il s'agit d'une décision sage et logique d'après la direction de l'Apple Park.

La firme de Cupertino ne veut pas être responsable d'une propagation du Covid-19 au sein d'une famille de ses employés.



Aux États-Unis, depuis la mi-juin on a compté une vingtaine d'États qui ont vu la propagation du Covid-19 exploser. De nombreux gouverneurs n'ont pas eu d'autres choix que de mettre en place des procédures strictes pour les commerces, tout en faisant attention à préserver l'économie locale.

À l'heure actuelle, la majorité des États n'obligent pas la fermeture les commerçants à fermer boutique, mais beaucoup le font d'eux-mêmes puisqu'il est très souvent impossible de travailler avec des conditions sanitaires comme celles-ci.

Au 30 juin 2020, de nombreux Apple store ont refermé aux États-Unis, AppleInsider en a fait la liste. Celle-ci est immense, ce qui montre bien que le Covid-19 est encore loin d'être maîtrisé aux États-Unis !

Apple Store qui referment en Floride

Altamonte in Altamonte Springs, Florida

Apple St. Johns Town Center in Jacksonville, Florida

Aventura in Aventura, Florida

Boca Raton in Boca Raton, Florida

Brandon in Brandon, Florida

Coconut Point in Estero, Florida

The Galleria in Fort Lauderdale, Florida

Lincoln Road in Miami Beach, Florida

Brickell city Centre in Miami, Florida

Dadeland in Miami, Florida

The Falls in Miami, Florida

Florida Mall in Orlando, Florida

Millenia in Orlando, Florida

The Gardens Mall in in Palm Beach Gardens, Florida

International Plaza in Tampa, Florida

University Town Center in Sarasota, Florida

Waterside Shops in Naples, Florida

Wellington Green in Wellington, Florida

Apple Store qui referment au Texas

Barton Creek in Austin, Texas

Domain NORTHSIDE in Austin, Texas

Galleria Dallas in Dallas, Texas

Knox Street in Dallas, Texas

NorthPark Center in Dallas, Texas

Cielo Vista Mall in El Paso, Texas

Baybrook in Friendswood, Texas

First Colony Mall in Sugar Land, Texas

Highland Village in Houston, Texas

Houston Galleria in Houston, Texas

Memorial City in Houston, Texas

Willowbrook Mall in Houston, Texas

The Woodlands in Woodlands, Texas

University Park Village in Fort Worth, Texas

La Cantera in San Antonio, Texas

North Star in San Antonio, Texas

Southlake Town Square in Southlake, Texas

Apple Store qui referment en Arizona

Arrowhead in Glendale, Arizona

Chandler Fashion Center in Chandler, Arizona

La Encantada in Tucson, Arizona

SanTan Village in Gilbert, Arizona

Scottsdale Fashion Square in Scottsdale, Arizona

Scottsdale Quarter in Scottsdale, Arizona

Apple Store qui referment en Arizona

Arrowhead in Glendale, Arizona

Chandler Fashion Center in Chandler, Arizona

La Encantada in Tucson, Arizona

SanTan Village in Gilbert, Arizona

Scottsdale Fashion Square in Scottsdale, Arizona

Scottsdale Quarter in Scottsdale, Arizona

Apple Store qui referment en Caroline du Nord et du Sud

Northlake Mall in Charlotte, North Carolina

SouthPark in Charlotte, North Carolina

Haywood Mall in Greenville, South Carolina

Apple Store qui referment dans le Mississippi et l'Utah

Renaissance at Colony Park in Ridgeland, Mississippi

Station Park in Farmington, Utah

Fashion Place in Murray, Utah

City Creek Center in Salt Lake City, Utah

Pour l'instant, la firme de Cupertino n'a communiqué aucune date de reprise pour la réouverture des boutiques citées dans la liste ci-dessus. Cependant, cela pourrait rester fermé pendant plusieurs semaines avant que la propagation du Covid-19 redescende dans ces États. Malheureusement, celle-ci est provoquée par de nombreux Américains qui refusent de porter le masque ou qui ne respectent pas les gestes barrières comme il est recommandé de le faire.

Apple se dit bien sûr attristé de couper ce lien avec sa clientèle, puisque les boutiques physiques sont importantes pour tester les nouveaux produits, acheter ou même réparer des produits Apple. Comme au mois de mars et avril, de nombreux consommateurs devront repousser des réparations et rendez-vous en Apple Store.