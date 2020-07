iPhone 12 : selon Nikkei, l'assemblage pourrait être reporté au début d'octobre

Certains assemblages finaux de l'iPhone pourraient être reportés au début octobre, et il ne serait pas surprenant qu'il y ait d'autres retards car il y a encore beaucoup de tests en cours et les conceptions finales n'ont pas encore été bouclées.

Selon un récent article du Nikkei Asian Review, la future gamme iPhone 12 fait face à des retards de production situés entre quatre semaines et huit semaines. La cause n'est pas difficile à connaître, étant donné que ces difficultés font suite au passage du coronavirus en Chine, forçant des fermetures d'usines.

Décidément, les rumeurs autour de la prochaine gamme d'iPhone de la Pomme se multiplient ces derniers jours... Outre les technologies et le design, qui semblent avoir fuité pour la plupart, c'est surtout la date de sortie qui affiche un gigantesque point d'interrogation. Retard ? Pas retard ? Une chose est sûre, la présence du coronavirus ces derniers mois n'aura pas épargné Apple et ses fournisseurs, sans que l'on sache si la pandémie aura une incidence sur le planning de l'iPhone 12. Cependant, le site web Nikkei Asian Review est dubitatif : l'assemblage de l'appareil pourrait être reporté au début d'octobre.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.