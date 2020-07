Apple TV+ : Une bande-annonce qui présente tous les programmes disponibles

Il y a 1 heure (Màj il y a 21 min)

Julien Russo

Réagir

Si au lancement d'Apple TV+ nous avons été très déçus par la quantité de contenus disponibles, finalement la firme de Cupertino aura vite accéléré la disponibilité de nouveaux films et séries. Aujourd'hui, le service de streaming compte une multitude de nouveaux programmes pour les abonnés.

Une vidéo qui présente le service complet d'Apple

À quoi s'attendre si on s'abonne à Apple TV+ ?

Au lieu de le dire à travers des mots, Apple a préféré vous le montrer en vidéo. Avec une bande-annonce de moins de deux minutes, l'entreprise vous présente la variété incroyable des programmes disponibles sur son service de streaming.

Vous pouvez apercevoir des extraits des nombreuses séries comme The Morning Show, Dickinson, Défendre Jacob, Servant, Central Park, Greyhound... La vidéo présente brièvement certaines scènes des futurs programmes qui vont prochainement arrivé dans le catalogue, on retrouve Boys State, On the Rocks ou encore Wolfwalkers.

Cette promotion est clairement présente pour faire passer le message "Apple TV+ a évolué, nous avons investi en masse dans de nouveaux contenus originaux, les voici, vous allez adorer !".

Apple vous propose 7 jours d'essai gratuit pour toute nouvelle souscription. Au-delà, l'abonnement passera à 4,99€/mois. Pour rappel, si vous achetez un appareil Apple éligible, vous aurez jusqu'à 1 an offert. Il faudra souscrire dans les 90 jours après l'achat !