Apple TV+ présente une nouvelle bande-annonce pour promouvoir ses contenus

Les vacances de Noël arrivent dans quelques semaines et les services de streaming le savent... C'est la meilleure période pour attirer de nouveaux abonnés et augmenter sa part de marché. Dans le cas d'Apple TV+, on joue la carte des offres promotionnelles avec un partenariat sur les téléviseurs 4K et 8K de LG, mais aussi sur la mise en avant des contenus.

La bande-annonce de l'hiver pour Apple TV+ est disponible

Comparé à son lancement, le catalogue d'Apple TV+ est largement plus intéressant, complet et diversifié sur les thématiques de séries, films et documentaires. Apple en a conscience et c'est pour cela que l'entreprise n'hésite plus à créer des spots publicitaires visant à dévoiler les contenus que vous pouvez retrouver sur Apple TV+ si vous souscrivez à l'abonnement !



Une bande-annonce de la programmation 2023 de séries TV et de films originaux sur Apple TV+ a été publié aujourd'hui sur la chaine YouTube d'Apple. Les débuts très attendus d'un certain nombre de nouvelles séries, telles que la mini-série dramatique Masters of the Air ou encore The Pacific sont révélé dans la vidéo. Apple présente aussi quelques images de Napoleon, le film réalisé par Ridley Scott qui débarque bientôt en exclusivité sur Apple TV+

Apple met également en avant les contenus qui ont reçu des nominations et récompenses aux cérémonies de remises de prix. Obtenir des prix est toujours avantageux pour l'image d'une série ou d'un film, cela montre qu'il y a une certaine qualité et que l'histoire est pertinente et captivante.

Sans surprise, Apple mentionne Ted Lasso qui est aujourd'hui une référence dans le monde entier et le film CODA qui a brillé à la dernière édition des Oscars.



Le spot publicitaire fini par une liste des créations originales Apple TV+ qui prouve que désormais, il y a de quoi faire sur le service de streaming et que s'ennuyer est devenu impossible grâce à la gigantesque diversité de contenus !