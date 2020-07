Le déjanté One Finger Death Punch II est de sortie sur iOS

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

One Finger Death Punch II n'a pas trainé ! Après quelques jours de précommande, le voilà de sortie sur iOS. Si vous n'avez pas entendu parler de lui, il s'agit de la suite du beat'em all déjanté qui a fait ses preuves en 2013 sur Xbox 360 puis sur Android. Malgré un gameplay et des graphismes simplistes, il avait conquis tout un public grâce à un rythme d'enfer. Cette fois, il soigne sa présentation.



Regardez le trailer vidéo :

One Finger Death Punch II est disponible sur iPhone

Comme son ainé One Finger Death Punch, cette suite qui a nécessité 5 ans de développement, met à rude épreuve vos réflexes. Il faut être un ninja pour s'en sortir à travers les 400 niveaux du jeu. Oui, vous avez bien lu, la durée de vie de One Finger Death Punch 2 est énorme, d'autant que le gameplay est plus profond. Facile d'accès, il demande toujours un temps d'adaptation pour maitriser les enchainements et les super-coups dont les effets visuels sont saisissants.



Pour son nouvel opus, Silver Dollar Games mise toujours sur le kung-fu, mais propose désormais 1000 animations pour son stickman et 26 compétences différentes à débloquer. De quoi apprécier les nouvelles mécaniques de jeu qui demandent toujours plus de vitesse et de précision.

Bien que tout se fasse avec seulement deux boutons, ce nouveau jeu les exploite à merveille. C'est d'ailleurs ce que mettent en avant les niveaux tutoriels du départ.



Pour ce qui est du modèle économique, Doublethink Games qui édite le jeu passe du free-to-play au premium avec un achat unique à 2,29€. C'est mieux et cela vaudra certainement plus le coup pour les joueurs que l'ancien système d'énergie qui obligeait à patienter ou à payer.



C'est donc le moment de foncez sur OFDP2 pour iPhone et iPad.

Télécharger le jeu One Finger Death Punch II à 2,29€